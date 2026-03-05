Los ataques en Irán afectan a 3.643 edificios civiles y dejan inoperativos 3 hospitales

2 minutos

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán han afectado a más de 3.643 edificios civiles y han dejado inoperativos 3 hospitales, según un balance ofrecido este jueves por la Media Luna Roja iraní.

El presidente de este organismo, Pir Hossein Kolivand, detalló que los bombardeos han afectado a 3.643 edificios civiles, incluidas 3.090 viviendas, 528 comercios y también 13 centros médicos y nueve sedes de la Media Luna Roja iraní.

Además, grandes centros médicos como el hospital Khatam, en Teherán, con más de 1.000 camas de capacidad, o el Gandhi han sido alcanzados por los bombardeos, lo que ha provocado daños a los pacientes que estaban recibiendo tratamiento médico y pacientes, incluidos bebés recién nacidos, han tenido que ser trasladados a otros lugares, según la Media Luna Roja.

Otros hospitales, como el Valiasr Burn de Teherán, han quedado completamente inutilizados.

«Estos ataques a infraestructura civil violan las Convenciones de Ginebra. Se han presentado informes de los daños a la Cruz Roja Internacional y a los organismos internacionales pertinentes para su seguimiento legal», denunció el gobierno iraní.

Esta jueves, el portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hosein Kermanpour, detalló que los bombardeos de Israel y Estados Unidos han matado a cuatro profesionales médicos (médicos y técnicos sanitarios) y un total de 28 trabajadores sanitarios han sido heridos.

«Los ataques directos o indirectos a la infraestructura sanitaria y al personal médico violan los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario», dijo el portavoz gubernamental.

Este jueves, Israel lanzó la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se centraron sobre todo en objetivos militares -sedes militares, de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas, según el Ejército israelí- de Teherán.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, aseguró sin embargo que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

El número de personas que han muerto en Irán desde el sábado sube ya a 1.230, según informó este jueves la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno. EFE

ime/lss