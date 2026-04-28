Los beneficios de Airbus caen por las bajas entregas de aviones comerciales

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El fabricante de aviones europeo Airbus se vio golpeado en el primer trimestre de 2026 por las escasas entregas de aviones comerciales, mientras que las de su competidor estadounidense Boeing, en fase de recuperación, baten récords.

La situación de Airbus se debe a la escasez de motores Pratt & Whitney e hizo que el beneficio neto de la empresa cayera un 26% respecto al año anterior, a 586 millones de euros (686 millones de dólares) en el primer trimestre, según resultados publicados este martes.

La facturación fue de 12.650 millones de euros (14.800 millones de dólares), un retroceso interanual del 7%.

Unos resultados que «reflejan un nivel más flojo de entregas de aviones comerciales y un rendimiento sólido de nuestra división Defensa y Espacio», declaró el presidente director general de Airbus, Guillaume Faury, citado en un comunicado en el que subraya «la escasez de motores Pratt & Whitney».

En lo que va de año, Airbus solo ha entregado 114 aviones comerciales, frente a los 143 de Boeing, que al año pasado aventajó a su competidor europeo en pedidos.

Las entregas de los fabricantes de aviones suele dar una idea de los resultados financieros puesto que la mayoría de las aerolíneas abona la mayor parte del precio de compra cuando reciben las aeronaves.

Asimismo, la tesorería de Airbus también se deterioró en el primer trimestre.

Según los datos cerrados antes de la financiación de los clientes, el balance de la tesorería del grupo se situó en -2.485 millones de euros, en comparación con los -310 millones de euros de hace un año.

En cambio, el volumen de negocio en el sector de defensa de Airbus creció un 7%, a 2.800 millones de euros.

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