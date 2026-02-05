Los beneficios de las estatinas para el colesterol superan los riesgos con creces

Redacción Ciencia, 6 feb (EFE).- Las estatinas son fármacos muy eficaces para rebajar los niveles de colesterol LDL (el «malo») y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares pero existe cierta preocupación sobre los efectos secundarios. Ahora una exhaustiva revisión de estudios ha confirmado que los beneficios superan a las posibles reacciones con creces.

Para hacer la investigación, publicada en The Lancet, los científicos, liderados por la Universidad de Oxford, recopilaron datos de 23 estudios a gran escala de la Cholesterol Treatment Trialists Collaboration (CCT).

Los estudios referían datos de 123.940 participantes en 19 ensayos clínicos que comparaban los efectos de las estatinas frente a un placebo, y 30.724 participantes en cuatro ensayos que comparaban terapias con estatinas más intensivas frente a otras menos intensivas.

Todos los ensayos incluyeron al menos un millar de pacientes y realizaron un seguimiento medio de casi cinco años, además, todos los ensayos fueron doble ciego, lo que garantiza que ni los pacientes ni los médicos sepan quién recibía el tratamiento real, evitando así sesgos de percepción.

El objetivo era analizar los potenciales efectos secundarios, especialmente lo que se enumeran en los prospectos de los medicamentos que tienen mucho peso en el éxito o la popularidad de un fármaco.

Los resultados mostraron cifras similares de informes de quienes tomaban estatinas y de quienes tomaron el placebo para casi todas las condiciones citadas en los prospectos como posibles efectos secundarios.

Por ejemplo, cada año, el número de reportes de deterioro cognitivo o de memoria fue del 0.2% en quienes tomaban estatinas, el mismo que el de los que recibían el placebo. Esto significa que, aunque las personas puedan notar estos problemas mientras toman estatinas, no hay pruebas sólidas de que sean causados por el medicamento.

Los resultados del metaanálisis fueron concluyentes y no encontraron un exceso de riesgo estadísticamente significativo en la terapia con estatinas para casi todas las condiciones enumeradas en los prospectos.

Además, el estudio demostró que el uso de estatinas no causa ningún exceso significativo de pérdida de memoria o demencia, depresión, trastornos del sueño, disfunción eréctil, aumento de peso, náuseas, fatiga o dolor de cabeza, entre muchas otras condiciones.

En cuanto a las pruebas hepáticas, el estudio observó un pequeño aumento en el riesgo (alrededor del 0.1%) de anomalías en los análisis de sangre del hígado pero no encontró ningún aumento de las enfermedades hepáticas como hepatitis o insuficiencia hepática, lo que indica que estos cambios en los análisis no suelen derivar en problemas graves.

«Nuestra investigación ofrece la tranquilidad de que, para la mayoría de las personas, los beneficios de las estatinas superan con creces el riesgo de efectos secundarios», subraya Christina Reith, profesora asociada en Oxford Population Health y autora principal del estudio.

«Esta evidencia es un contrapeso muy necesario ante la desinformación que rodea a las estatinas y debería ayudar a prevenir muertes innecesarias por enfermedades cardiovasculares», subrayó Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, quien no ha participado en el estudio.

Las enfermedades cardiovasculares provocan alrededor de 20 millones de muertes en todo el mundo, por eso los expertos subrayan la importancia de tomar los fármacos adecuados para combatirlas, como las estatinas.

Por ello, Sir Rory Collins, miembro de la Colaboración CCT, cree que es urgente llevar a cabo una revisión de la información en los prospectos, ya que actualmente se basa en estudios no aleatorizados que pueden estar sesgados.

«Al saber que las estatinas no causan la mayoría de los efectos secundarios listados, médicos y pacientes podrán tomar decisiones de salud mejor informadas», subrayó.

En la misma línea, en la plataforma de recursos científicos SMC España, el investigador en el IdiPAZ y cardiólogo en el hospital de La Paz de Madrid, José Luis López Sendón, y el expresidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), Carlos Guijarro, subrayón la exhaustividad del estudio y la robustez de sus conclusiones.

«Y la evidencia que aporta es demoledora», añadió López Sendón, quien aseguró: «Los resultados de este trabajo deben ser considerados como una aportación muy importante sobre la seguridad de las estatinas, que deben conocer y considerar pacientes, médicos y agencias reguladoras».

«Las noticias en la prensa desfavorables para las estatinas no son irrelevantes, pues se asocian a un descenso de su uso y a un aumento de enfermedades cardiovasculares, por lo que dar noticias tranquilizadoras tiene un valor de salud pública importante e innegable», adviertió Guijarro. EFE

