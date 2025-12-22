Los bolsonaristas piden un boicot a las chanclas Havaianas por una polémica propaganda

3 minutos

Río de Janeiro, 22 dic (EFE).- Los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro defendieron este lunes un boicot contra la famosa marca de chanclas Havaianas, considerado un símbolo de Brasil en el exterior, en reacción a una propaganda interpretada como una campaña contra la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

La campaña es liderada por el ahora exdiputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista, que, en un vídeo publicado en sus redes sociales, criticó la campaña publicitaria de Havaianas por supuestamente promover a la izquierda, y arrojó sus chanclas a la basura.

La ira de los bolsonaristas se desató a partir de una propaganda para televisión de Havaianas protagonizada por Fernanda Torres, quien estuvo nominada al premio Óscar a mejor actriz este año por su papel en la aclamada ‘Ainda estou aqui’ y es una reconocida admiradora del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

«Disculpa, pero yo no quiero que comiences 2026 con el pie derecho», afirma Torres en la propaganda, en una frase interpretada como un ataque a los conservadores a menos de un año de las elecciones de octubre de 2026, en las que Lula, que aspira a la reelección, se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, otro de los hijos del líder ultraderechista y al que su padre, condenado por golpismo, señaló como heredero político.

«No. No se trata de nada contra la suerte. Pero vamos a ponernos de acuerdo: La suerte no depende de ti. Depende de la suerte. Y yo lo que deseo es que comiences el año con los dos pies. Los dos pies en la puerta. Los dos pies en el camino. Los dos pies donde quieras», aclara la actriz.

En su vídeo en redes sociales, Eduardo Bolsonaro afirmó que siempre consideró Havaianas como un «símbolo nacional» y que ha visto a muchos extranjeros usando las chanclas que exhiben una banderita de Brasil, pero que se dio cuenta de que estaba equivocado.

«Ellos escogieron como protagonista de su propaganda a una persona que siempre se ha declarado de izquierdas… y que le pide al público no comenzar el año con el pie derecho. Eso no fue por acaso», aseguró el exdiputado.

Eduardo Bolsonaro, por lo mismo, defendió un boicot similar al que los estadounidenses hicieron contra Bud Light, luego de que esta marca utilizara como protagonista de uno de sus comerciales a la influenciadora trans Dylan Mulvaney. La campaña provocó el desplome de las ventas de la bebida.

«Entonces… pusieron el pie derecho y el izquierdo en la basura. Tienen que pedirle consejo a los publicitarios de Budweiser en Estados Unidos, que también se desprendieron de la realidad y sufrieron pérdidas millonarias», afirmó Eduardo Bolsonaro.

El mismo discurso fue repetido por varios parlamentarios de derecha, especialmente seguidores de Bolsonaro. «Si Havaianas no nos quiere, nosotros tampoco las queremos», afirmó en un vídeo la diputada Bia Kicis, correligionaria del líder ultraderechista en el Partido Liberal (PL).

La campaña contra las chanclas provocó una fuerte caída de las acciones del fabricante de calzados Alpargatas, propietario de Havaianas, en la bolsa de Sao Paulo.

Los papeles preferenciales de Alpargatas caían un 2,59 % a solo una hora del cierre de la jornada bursátil, pero llegaron a caer hasta un 3,0 %. EFE

cm/cms/eav