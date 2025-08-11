Los bomberos de Montenegro luchan contras dos incendios que amenazan zonas pobladas

Belgrado, 11 ago (EFE).- Los bomberos de Montenegro luchan este lunes por contener las llamas de un gran incendio que ha llegado a la periferia de la capital, Podgorica, así como contra otro fuego desatado en la localidad costera de Canj que amenaza un hotel y varias viviendas.

Un denso fuego se ha cernido sobre Podgorica desde Piperi, una zona suburbana de la capital de este pequeño país balcánico y adriático, donde hoy se declaró por causas aún desconocidas un incendio que rápidamente ha quedado fuera de control y ha llevado a la evacuación de varios hogares en la localidad de Gornji Rogami, informó la televisión pública montenegrina RTCG.

Alimentado por fuertes vientos, el frente se ha expandido y amenazaba esta tarde edificios a diez kilómetros al norte de Podgorica.

Varias localidades cercanas a esta ciudad de 151.000 habitantes han quedado sin electricidad debido a que, por precaución y a solicitud de los bomberos, se procedió a desconectar una línea de suministro eléctrico, indicó el Sistema de Distribución Eléctrica del país.

“La situación es catastrófica. Estamos defendiendo las casas del fuego”, declaró a la prensa local Nikola Bojanović, del Servicio de Protección y Rescate.

Según sus palabras, los bomberos lograron hasta ahora salvar de las llamas a decenas de casas en un terreno de difícil acceso.

Los bomberos y los equipos de rescate luchan a contrarreloj por contener el fuego, ayudados por equipos del Ejército.

El comandante del Servicio de Protección y Rescate de Podgorica, Nikola Bojanovic, declaró a la agencia MINA que todos los equipos disponibles han sido enviados al lugar.

Pero una parte de ellos estaban ya ocupados, y siguen estándolo, intentando controlar otro incendio que se declaró en la noche del sábado cerca del balneario costero de Buljarica, aparentemente provocado por un vehículo que prendió fuego en una carretera.

El fuego se ha expandido hasta la ciudad de Canj, situada también en la costa adriática, y seguía hoy activo.

Según Arco Vulevic, jefe del Servicio de Protección y Rescate de la cercana ciudad de Bar, la situación es grave porque las llamas amenazan viviendas.

“Es sumamente difícil, el incendio se ha extendido, y nos preocupa el pronóstico de que por la tarde el viento se intensificará”, declaró Vulevic a la radio local.

En la tarde de este lunes, las llamas apenas distaban 50 metros de un hotel ocupado a plena capacidad.

Montenegro registró este lunes temperaturas de hasta 41 grados, informó el Instituto de Hidrometeorología.

En el país rige una alerta roja ante la intensa ola de calor pronosticada para hoy y los próximos días. EFE

