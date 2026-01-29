Los camioneros de Montenegro y Macedonia del Norte levantan sus bloqueos fronterizos

Zagreb/Skopie 29 ene (EFE).- Los camioneros de Montenegro y Macedonia del Norte han decidido levantar este jueves el bloqueo de las terminales de mercancías en los pasos fronterizos con los países de la UE, después de que Bruselas les prometiera buscar soluciones a sus problemas, mientras que los de Bosnia-Herzegovina continúan con la protesta.

«La UE y sus Estados miembros colaborarán con los países socios para explorar soluciones prácticas que reduzcan las complejidades para los profesionales que dependen en gran medida de la movilidad en Europa», aseguró el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Bosnia-Herzegovina, Luigi Soreca, en un comunicado.

No obstante, los transportistas bosnios decidieron hoy proseguir con el bloqueo de mercancías iniciado el lunes, al evaluar que no existen garantías ni plazos para la solución de sus problemas, y los de Serbia presentan posturas similares aunque por ahora no han anunciado una decisión oficial.

De esta manera protestan, por cuarto día consecutivo, contra las restricciones para su trabajo que les impone, según afirman, el nuevo sistema de entradas en el área Schengen (SES).

En cambio, los macedonios anunciaron que retiran sus vehículos de los pasos fronterizos a las 20:00 (19.00 GMT) de este jueves, indicó la Asociación Makam-Trans.

El ministro de Transporte macedonio, Aleksandar Nikolovski, afirmó hoy que la UE acepta a los camioneros de su país como profesionales y que ha ofrecido una solución que resolverá sus problemas.

También la asociación de transportistas de Montenegro decidió hoy poner fin a los bloqueos, informó la agencia de noticias local Mina.

El nuevo sistema de entradas y salidas (SES) en el espacio Schengen de libre circulación, que empezó a aplicarse en octubre y será completado en abril, introduce, por razones de seguridad, nuevas formas de control en las fronteras, que aunque deberían facilitar una mayor agilidad de los trámites, al principio causaron atascos.

El reproche principal de los camioneros balcánicos es que el nuevo régimen limita su permanencia en el territorio de ese espacio a un máximo de tres meses en un período de seis, lo que dificulta su trabajo y empuja a muchas empresas de transportes a la bancarrota, según argumenta. EFE

