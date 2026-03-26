Los cancilleres de Francia y Brasil hablan de Venezuela y Cuba en la ministerial del G7

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Cernay la Ville (Francia), 26 mar (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Francia, Jean-Noël Barrot, y Brasil, Mauro Vieira, hablaron este jueves de la situación en Venezuela y en Cuba, en una entrevista durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 en la abadía de Vaux de Cernay, a una cincuentena de kilómetros de París.

El ministerio francés de Exteriores indicó en un comunicado que los ministros abordaron también su «asociación estratégica bilateral» con el plan de acción que firmaron los presidentes de ambos países, Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva, en marzo de 2024.

Barrot y Vieira continuarán su acción para la cooperación entre los dos países durante la próxima visita del primero a Brasil.

La presidencia francesa del G7 había decidido invitar a Brasil, así como a otras potencias emergentes a esta reunión de dos días de los responsables diplomáticos de los siete países más ricos del mundo. EFE

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