Los cancilleres de Pakistán y China tratan en Pekín posible mediación en la guerra en Irán

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Pekín, 31 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de Pakistán y China, Ishaq Dar y Wang Yi, mantuvieron este martes conversaciones en Pekín, en un momento en que Islamabad intenta posicionarse como canal para unas posibles negociaciones entre Irán y Estados Unidos con vistas a poner fin a la guerra.

La agencia oficial Xinhua informó de que Wang trató con Dar «la situación en Irán» y que ambos tenían previsto intercambiar también «opiniones sobre otros asuntos internacionales y regionales de interés común», si bien la Cancillería china no ha difundido por el momento un comunicado detallado sobre la reunión.

La cita se produce después de que Islamabad asegurara en los últimos días que tanto Washington como Teherán han expresado formalmente su confianza en Pakistán para facilitar contactos orientados a un acuerdo «integral y duradero», aunque Irán ha negado que existan negociaciones directas con Estados Unidos y ha señalado que solo ha intercambiado mensajes a través de intermediarios.

Antes del encuentro, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning había señalado que China y Pakistán son «socios estratégicos de cooperación incondicional» que mantienen apoyo y confianza mutuos, y afirmó que Dar y Wang expresarían conjuntamente su «respaldo a la paz y la justicia», además de redoblar esfuerzos para promover la paz, sofocar los conflictos y mantener la estabilidad regional.

La reunión llega tras la clausura de una ronda de consultas en Islamabad con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes manifestaron su «más pleno apoyo» a la iniciativa paquistaní y coincidieron en que la prolongación del conflicto «no favorece a nadie y solo conduciría a la muerte y la destrucción».

Dar ya había hablado el pasado viernes con Wang, quien trasladó entonces que Pekín está dispuesto a «reforzar la comunicación y la coordinación estratégica» con Pakistán para trabajar «en favor de la paz y el fin de las hostilidades» en Oriente Medio.

En esa llamada, el canciller chino subrayó que solo el diálogo puede evitar más víctimas, prevenir la expansión del conflicto y contribuir al restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 45 % del petróleo y el gas que importa China. EFE

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