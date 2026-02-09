Los casos de sarampión se redujeron un 78 % en Europa en 2025

Copenhague, 9 feb (EFE).- El número de casos registrados de sarampión se redujo un 78 % en 2025 en Europa con respecto al año anterior, según datos preliminares del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) difundidos este lunes.

En todo el Espacio Económico Europeo (EEE) -que incluye a los 27 países de la Unión Europea (UE), Islandia, Noruega y Liechtenstein- se registraron 7.655 casos, lo que supone una caída «significativa» respecto a 2024, aunque la cifra es todavía casi el doble que la de 2023.

Del total de casos registrados, ocho personas murieron por infecciones de sarampión: cuatro en Francia, tres en Rumanía y una en Países Bajos.

Debido a que el sarampión es muy infeccioso y se transmite con facilidad por el aire, es necesaria una inmunización suficiente, con dos dosis de la vacuna, que el ECDC cifra en al menos el 95 % de la población elegible.

Ocho de cada diez personas que enfermaron de sarampión el año pasado no estaban vacunadas.

«Estas cifras demuestran que los casos de sarampión siguen siendo preocupantemente altos pese a una caída significante respecto al año pasado. Europa debería liderar el mundo en la erradicación del sarampión», señaló en un comunicado la directora del programa de enfermedades prevenibles mediante vacunación del ECDC, Sabrina Bacci.

Bacci resaltó que existe una vacuna segura y muy efectiva y que Europa posee el conocimiento, los recursos y «algunas de las herramientas de vigilancia más robustas para el control de esta enfermedad prevenible».

Los datos provisionales reflejan que los niños menores de cinco años representan el 40 % del total de casos registrados, aunque la enfermedad afecta a todos los grupos de edad. EFE

