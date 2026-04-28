Los Chankas ceden el liderato a Alianza Lima en la Liga 1, tras caer ante ADT

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Lima, 27 abr (EFE).- El ADT de Tarma goleó este lunes por 4-0 a Los Chankas, resultado con el cual el equipo de Andahuaylas perdió el liderato, que ahora mantiene Alianza Lima por mejor diferencia de goles, y el invicto en la Liga 1 de Perú, al jugarse la duodécima jornada del torneo Apertura.

Después de 11 fechas por todo lo alto, Los Chankas cedieron el primer lugar al sufrir una aparatosa derrota en su visita al ADT, que se impuso con goles del argentino Jonatan Bauman en dos ocasiones, Luis Benites y Víctor Cedrón, y a pesar de terminar con diez jugadores, tras la expulsión de Carlos Cabello.

Aunque Los Chankas y Alianza Lima igualan en 29 puntos, el equipo blanquiazul tiene una diferencia de 17 goles, frente a los 7 de su rival, que los ubica en una mejor posición para alzarse con el Apertura.

En la víspera, Alianza Lima derrotó por 0-1 al Atlético Grau, con un gol del atacante ecuatoriano Eryc Castillo a los 42 minutos de juego, que le permitió a los aliancistas mantener su racha de buenos resultados y llegar a 29 puntos.

Cienciano, por su parte, selló empate de 2-2 en su visita a UTC, con lo que se colocó en la tercera posición, con 23 unidades, gracias a dos anotaciones del creativo nacional Alejandro Hohberg.

Universitario de Deportes, por su parte, se quedó en la cuarta posición, con 21 puntos, al sufrir una sorpresiva derrota por 1-2 en el Estadio Monumental de Lima frente al Alianza Atlético, que avanzó hasta la duodécima posición, con 14 puntos.

El Atlético selló un muy trabajada y merecida victoria frente a los vigentes campeones nacionales con dos goles del delantero argentino Valentín Robaldo y el descuento del nacional Edison Flores.

El Comerciantes Unidos también dio la sorpresa al vencer por 1-0 al Sporting Cristal, con un gol del argentino Matías Sen, que le permitió avanzar hasta la quinta posición del Apertura, con 19 puntos, mientras que los celestes descendieron hasta el undécimo puesto, con 14 unidades.

Cusco también se impuso por 2-1 al Sport Huancayo y llegó al sexto puesto, gracias a los goles de los atacantes argentinos Facundo Callejo e Iván Colman, mientras que para su rival de turno descontó del delantero colombiano Yorleys Mena.

En otros resultados del fin de semana, el CD Moquegua venció por 2-1 al Cajamarca, en el duelo entre los dos equipos que ascendieron este año a la primera división nacional, mientras que el Sport Boys empató 1-1 con el Juan Pablo II College.

La duodécima fecha del Torneo Apertura peruano será cerrada este lunes con el choque de Deportivo Garcilaso con Melgar. EFE

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