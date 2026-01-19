Los comerciantes presionan al Congreso brasileño por la aprobación del acuerdo Mercosur-UE

Río de Janeiro, 19 ene (EFE).- La patronal de los comerciantes brasileños afirmó este lunes que trabajará «activamente» para que el Congreso ratifique con celeridad el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), suscrito por ambas partes el pasado sábado en Asunción tras 26 años de negociaciones.

La Confederación Nacional del Comercio (CNC) destacó en un comunicado la importancia de que el acuerdo sea ratificado por el Parlamento para que pueda entrar en vigor lo más rápido posible.

Por ello, la CNC aseguró que ofrecerá apoyo técnico y diálogo a los parlamentarios y a las comisiones temáticas que estudien el acuerdo en el próximo período de sesiones, que se inicia en febrero.

La Confederación agregó que la entrada en vigor del acuerdo es «estratégica» para el sector del comercio, que responde por una parte importante de la generación de empleo y renta en Brasil.

Tras la firma del acuerdo el sábado por parte de la Comisión Europea y de los cuatro miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), el inicio del proceso gradual de eliminación de aranceles ahora depende de que el texto sea ratificado por el Parlamento Europeo y por los legislativos sudamericanos.

El Gobierno brasileño prevé que el acuerdo puede ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por el Congreso de Brasil en el primer semestre, por lo que su entrada en vigor puede producirse este mismo año sin depender de la ratificación en los otros países del Mercosur.

La CNC recordó que ha sido una «histórica» defensora del acuerdo que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con cerca de 720 millones de habitantes y un PIB sumado de 22 billones de dólares.

«La ratificación del tratado en el Parlamento es fundamental para que Brasil pueda disfrutar plenamente de un acuerdo que promueve integración internacional, previsibilidad reguladora y expansión de oportunidades para el comercio», afirmó el presidente de la patronal, José Roberto Tadros, citado en el comunicado.

El dirigente empresarial agregó que su ratificación es urgente en la actual coyuntura, caracterizada por el «recrudecimiento del proteccionismo, el aumento de los aranceles y la reconfiguración de las cadenas globales de valor». EFE

