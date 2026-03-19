Los conductores de minibuses ‘jeepney’ en Filipinas en huelga por el alza del combustible

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Bangkok, 19 mar (EFE).- Miles de conductores de los minubuses conocidos como ‘jeepney’ en Filipinas iniciaron este jueves una huelga nacional por el incremento en el precio del combustible y el impedimento de subir el precio de sus billetes.

«Eliminar los impuestos» o «suban los salarios, bajen los precios», son algunas de las demandas de los manifestantes congregados en las calles de Manila.

Los coloridos ‘jeepney’, un tipo de minibus inspirado en ‘jeep’ militares y con capacidad para unos 20 pasajeros cada uno, son esenciales para la movilidad urbana a lo largo del archipiélago filipino.

La guerra en Irán y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial, ha impulsado un aumento del precio de combustible.

En Filipinas, país muy dependiente del combustible procedente de los países del Golfo Pérsico, el precio del diesel se ha duplicado, recoge el portal de noticias Rappler.

Agrupaciones filipinas de conductores de transporte han reclamado al Gobierno ayudas económicas, pero Manila no solo ha negado la asistencia, sino que también ha ordenado que se suspenda cualquier aumento en el precio de los billetes.

Para tratar de reducir el impacto económico en el país, las autoridades implementaron una jornada laboral de cuatro días para los funcionarios y han ordenado a las oficinas públicas reducir el consumo energético entre el 10 y 20 %, entre otras medidas. EFE

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