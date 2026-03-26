Los conductores de minibuses protestan en Filipinas por la subida de la gasolina

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Bangkok, 26 mar (EFE).- Asociaciones de conductores de minibuses conocidos como ‘jeepney’ en Filipinas iniciaron este jueves una protesta nacional por la subida del precio de la gasolina, dos días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia energética a raíz de la crisis desatada por la guerra en Irán.

Congregados en distintos puntos de Manila, los transportistas piden a las autoridades subvenciones para afrontar el alza del precio de los carburantes y la capacidad de poder aumentar el precio de los billetes para amortizar así la subida de sus costes, entre otras medidas.

«¡La huelga por la vida y el sustento ha comenzado!», proclamaba la asociación de conductores Piston, uno de los grupos más numerosos que han tomado hoy las calles del país.

Los coloridos ‘jeepney’, un tipo de minibus muy popular en Filipinas inspirado en ‘jeep’ militares y con capacidad para unos 20 pasajeros cada uno, son esenciales para la movilidad urbana a lo largo del archipiélago.

«Una llamada, una lucha: ¡para bajar el precio del petróleo, para detener la guerra que está haciendo sufrir al pueblo!», reclama en las redes sociales Piston, que pedía a los conductores de vehículos privados tocar la bocina en señal de apoyo a los manifestantes.

A la jornada de protestas, que continúa el viernes, también se han sumado varias organizaciones no gubernamentales que critican la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del país persa, que ha bloqueado de facto la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz.

El conflicto bélico se ha traducido en un importante aumento en el precio del petróleo y problemas de abastecimiento en países como Filipinas, dependientes del suministro procedente del Golfo Pérsico.

Los manifestantes cargaron contra las políticas y la lentitud de las ayudas prometidas por el presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien el martes declaró el estado de emergencia energética, siendo el primer país del mundo en adoptar este mecanismo que permite al Ejecutivo agilizar la respuesta a la crisis y tomar medidas extraordinarias.

Marcos admitió la víspera que el país cuenta con reservas de petróleo para alrededor de 45 días.

Uno de los aspectos esenciales de la declaración del estado de emergencia energética es que autoriza al Gobierno a adquirir directamente combustible y productos derivados del petróleo en aras de garantizar un suministro oportuno y suficiente.

Entre los posibles suministradores se encuentra Rusia, después de que Estados Unidos levantara de manera temporal las sanciones a su petróleo en tránsito impuestas por la guerra en Ucrania con el objetivo de amortizar la reciente subida de precios a raíz de la guerra tras el ataque de EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero. EFE

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