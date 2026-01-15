Los conservadores españoles y europeos se reúnen con González y piden el fin del chavismo

2 minutos

Madrid, 15 ene (EFE).- Los líderes del Partido Popular (PP) español y del europeo, Alberto Núñez Feijóo y Manfred Weber, se reunieron este jueves con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, para defender la caída completa del chavismo.

Según un comunicado del PP español, Núñez Feijóo «defenderá ante el mundo» y «con toda intensidad» la salida del poder de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela actualmente, después de que EE.UU. se llevara a la fuerza a Nicolás Maduro para que compareciera en un tribunal norteamericano acusado de narcotráfico y otros delitos.

«Ni se debió permitir la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro ni se debe mantener la presidencia ilegítima de Delcy Rodríguez», según el principal partido de la derecha española.

El futuro de Venezuela pasa por unas elecciones libres en las que los opositores Edmundo González y María Corina Machado «tengan la oportunidad de devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace ya demasiados años».

Según el PP, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, es «condescendiente con la dictadura venezolana»; y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero «ha ejercido de embajador del régimen en Europa», asegura.

España, considera el PP, debería liderar la presión internacional, exigir la liberación de todos los políticos presos y apostar por el mantenimiento de las sanciones a los dirigentes chavistas, que es «lo contrario a lo que defiende el Gobierno» español, según los conservadores.

Weber, a su vez, anunció la celebración de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo el próximo martes sobre la situación en Venezuela. EFE

pem/aam/jl/cg