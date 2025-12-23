Los datos de fallido lanzamiento de cohete desde Brasil se aprovecharán en nuevo intento

Río de Janeiro, 23 dic (EFE).- La empresa surcoreana Innospace anunció este martes que aprovechará los datos obtenidos durante el fallido lanzamiento desde Brasil de un cohete que transportaba cinco pequeños satélites para mejorar las condiciones para un nuevo intento, previsto para el primer semestre de 2026.

Innospace lanzó en la noche del lunes un cohete desde el Centro de Alcántara, la base espacial con la que Brasil cuenta en la Amazonía, pero una «anomalía» registrada a los 30 segundos de vuelo por causas aún desconocidas provocó la caída del aparato, que terminó estrellándose en tierra, en un área de seguridad despoblada.

La destrucción del cohete Hanbit-Nano, de 21,8 metros de altura y que cargaba cinco pequeños satélites que dejaría en órbita, frustró el que sería el primer lanzamiento comercial de un vehículo espacial desde territorio brasileño por parte de una empresa privada.

El CEO de la empresa coreana, Kim Soo-Jong, afirmó en una carta pública divulgada este martes que los datos del vuelo, la propulsión y la operación, que solo pueden ser obtenidos en un ambiente real, fueron colectados con éxito.

«Esos datos son activos clave que pueden ser usados directamente para mejorar el diseño, la operación, la estabilidad y la confianza en futuros vehículos de lanzamiento, en áreas que son difíciles de verificar tan solo con pruebas terrestres o simulacros», dijo.

El ejecutivo agregó que los datos y los resultados serán aprovechados en el lanzamiento de un nuevo cohete también desde Brasil, que ya está previsto para el primer semestre del próximo año.

El ejecutivo pidió disculpas por el accidente, pero aclaró que el mismo no dejó heridos ni daños en las instalaciones terrestres, y que todos los procedimientos para garantizar la seguridad del lanzamiento fueron realizados conforme los estándares internacionales de instituciones competentes.

Agregó que la empresa y la Fuerza Aérea Brasileña están analizando todos los datos para intentar identificar la falla que provocó la caída del cohete, pero que por ahora no se puede determinar la causa del accidente.

El Hanbit-Nano, con 20 toneladas de peso, fue diseñado para transportar nanosatélites a la órbita baja de la Tierra, ubicada a una altitud de unos 300 kilómetros.

Innospace es una startup surcoreana que produce pequeños vehículos lanzadores de satélites y que firmó un contrato para utilizar la base brasileña como plataforma para enviar satélites por encomienda de diferentes países.

El Centro de Lanzamiento de Alcántara está ubicado próximo al océano Atlántico y en una región amazónica de baja densidad demográfica a pocos kilómetros de la línea del Ecuador, condiciones que le permiten ofrecer grandes ventajas a cualquier interesado en colocar satélites en el espacio.

Brasil por ahora no tiene planes para retomar su proyecto de desarrollar un cohete nacional que pueda ofrecer comercialmente como lanzador de satélites.

Este proyecto fue abandonado en 2015 por problemas financieros, pero ya había recibido una estocada mortal en 2003, cuando la explosión de un cohete destruyó parte de la base y dejó 21 muertos. EFE

