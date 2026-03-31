Los drones toman un papel central en la guerra de desgaste de Sudán

4 minutos

Jartum, 31 mar (EFE).- Ante el estancamiento en los frentes de combate, el Ejército sudanés y los paramilitares han intensificado los ataques con drones en zonas civiles, especialmente en el sur, en un momento en el que la crisis humanitaria se agudiza tras casi tres años de guerra en Sudán.

Tras la captura de toda la región occidental de Darfur por parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el año pasado, los combates se concentran actualmente en la vecina zona de Kordofán, en el sur del país, donde ninguna de las partes ha logrado grandes avances en los últimos meses, pese a que las víctimas mortales se cuentan ya por centenares.

El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste ahora marcada por un «drástico aumento del uso de drones», alertó la semana pasada Naciones Unidas, al afirmar que el empleo de esta tecnología barata y devastadora ha provocado la muerte de más de 500 civiles solo desde el inicio de 2026 hasta mediados de marzo.

Los civiles pagan las consecuencias

Las dos primeras semanas de marzo ya registraron más de 270 muertes civiles, el 75 % de ellas debido a ataques con drones, denunció la ONU, que recordó que el pasado día 20 un avión no tripulado segó las vidas de al menos 70 personas al impactar contra el Hospital Universitario de Al Daein, en el estado de Darfur Oriental.

No se trata de un hecho aislado, ya que el número de víctimas mortales vinculadas a ataques contra instalaciones sanitarias asciende a más de 2.000 desde el estallido de la guerra el 15 de abril de 2023, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en medio de denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad de ambos bandos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha advertido de que la persistencia de este tipo de ataques contra instalaciones civiles y ciudadanos «suscita serias preocupaciones sobre el cumplimiento de los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario».

Asimismo, se desconoce todavía el número total de muertos en este conflicto, que ha convertido al país africano en el escenario de «la mayor crisis de hambre del mundo» -más de 21,2 millones de personas se enfrentan a una situación de hambruna aguda, según la ONU- y ha obligado a unas 14 millones a huir de sus hogares.

El ex enviado especial de EE.UU. para Sudán, Tom Perriello, estimó a finales de agosto para el ‘New York Times’ que más de 400.000 personas podrían haber muerto desde 2023, superando ya así las 300.000 muertes registradas entre 2003 y 2008 en el genocidio de Darfur.

Ese ritmo de letalidad se asemeja al de la segunda guerra civil sudanesa, en la que dos millones de personas perdieron la vida entre 1983 y 2005.

Una guerra que puede durar años

El Ejército sudanés ha consolidado su dominio sobre varias ciudades clave de Kordofán tras levantar los asedios de las localidades estratégicas de Dilling y Kadugli en enero, pero las FAR y su aliado rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) mantienen la presión sobre diferentes puntos de la región.

No solo eso, sino que los rebeldes tomaron por primera vez la localidad de Kurmuk, en el estado meridional de Nilo Azul, fronterizo con Etiopía, país que ha sido acusado de actuar como línea de suministro de armamento para los paramilitares e incluso de construir bases secretas para el entrenamiento de combatientes insurgentes.

Tampoco hay sobre la mesa una propuesta clara para el fin de las hostilidades o un alto el fuego, pese a los infructuosos esfuerzos de Naciones Unidas, la Liga Árabe, la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), además de países como Egipto o Arabia Saudí.

Todo ello ha despertado los temores de una prolongación, intensificación y propagación de una guerra a la que, hasta el momento, nadie ve el final. EFE

az-sr-cgs/ijm/amr