Los ejércitos de Israel, Grecia y Chipre sellan un plan de cooperación para 2026

2 minutos

Jerusalén, 28 dic (EFE).- Israel firmó la semana pasada un nuevo plan de trabajo trilateral de cooperación militar con Grecia y Chipre con vigencia para 2026, anunció el Ejército israelí en un comunicado oficial publicado este domingo.

«Los planes incluyen, entre otras cosas, ejercicios y entrenamientos conjuntos, grupos de trabajo en diversos ámbitos y diálogo militar estratégico sobre temas de interés común», recoge la nota militar.

Israel firmó además, según el comunicado, dos acuerdos bilaterales entre su Ejército y las Fuerzas Armadas Helénicas, y entre sus fuerzas militares con la Guardia Nacional chipriota.

La firma se produjo durante la reunión anual conjunta de los ejércitos de los tres países, celebrada en Nicosia (Chipre), a la que asistió la delegación israelí encabezada por el jefe de la División de Cooperación Internacional del Ejército, el general de brigada Amit Adler, junto a sus homólogos griegos y chipriotas.

«La firma de estos planes representa un paso más en la profundización de la cooperación militar entre los países y contribuye al fortalecimiento de la estabilidad, la seguridad y la paz en la región del Mediterráneo Oriental», concluye el comunicado castrense.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presidió la semana pasada una reunión tripartita en Jerusalén con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, y con el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, ante quienes aseguró que juntos defenderán el comercio marítimo.

Además, dijo que los tres tienen la intención de impulsar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por sus siglas en inglés), un megaproyecto anunciado hace más de dos años y que busca conectar India con Europa, a través del Golfo Pérsico, mediante redes ferroviarias y puertos, pero también nodos digitales y financieros.

«Debatimos en la práctica cómo impulsarlo y tenemos la intención de impulsarlo. También lo abordaré en mi próxima reunión con el presidente (Donald) Trump en Estados Unidos», afirmó Netanyahu sobre el encuentro que tendrá lugar este lunes en Florida. EFE

