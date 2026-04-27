Los españoles atrapados en Mali vuelan ya hacia España y se encuentran bien

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San Juan, 27 abr (EFE).- El grupo de 26 españoles que participaba en Mali en una actividad cultural musical viaja «en estos mismos momentos» de regreso a España y se encuentra bien tras los ataques de fuerzas yihadistas y separatistas, informó este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

«Todos los españoles que se encontraban circunstancialmente (en Mali) han salido ya, vuelan en estos mismos momentos hacia España, se encuentran bien», aseguró Albares a la prensa española durante su visita a Puerto Rico.

Este grupo está integrado por periodistas, músicos, promotores musicales y culturales que participaban en el festival Hola Bamako, entre ellos el director de ‘La Mar de Músicas’ y director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González, y Javier Zarco, productor de grupos musicales africanos.

El jefe de la diplomacia española indicó asimismo que el resto de la colonia española también se encuentra «en perfecto estado» y que la Embajada «está abierta y plenamente operativa».

Los ataques de este pasado sábado, en los que murieron el ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, y varios familiares, fueron llevados a cabo de manera coordinada por el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

El Gobierno español condenó hoy «firmemente» los ataques y reiteró su compromiso en la lucha contra el terrorismo y «en favor de la paz, la prosperidad y el desarrollo» de Mali y toda la región del Sahel. EFE

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