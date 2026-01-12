Los familiares de las 236 víctimas de la discoteca Jet Set en Santo Domingo piden justicia

(Actualiza con aplazamiento de la audiencia preliminar)

Santo Domingo, 12 ene (EFE).- Familiares de las víctimas de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril pasado causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, clamaron ese lunes justicia, cuando debía comenzar la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno, pero fue aplazada para marzo próximo.

La diligencia, en la que se decidirá si existen pruebas suficientes para enviar a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, fue fijada para el 16 y 23 de marzo, a la espera de que todas las partes sean notificadas, dijo a EFE el abogado Yan Carlos Martínez Segura, representante de siete víctimas, entre heridos y fallecidos.

«Nosotros como padres estamos sedientos de justicia y queremos que se haga justicia», dijo a su llegada al Palacio de Justicia de la capital dominicana Wilton Tejeda, quien perdió a su hija en el siniestro.

Este caso, señaló en sus declaraciones a la prensa, «no es fortuito en República Dominicana» porque, afirmó, «los propietarios tenían conocimiento de las debilidades que existían en ese local, que antes era un cine y lo modificaron según su criterio, sin ninguna logística de profesionales para convertirlo en una discoteca», señaló Tejeda, cuya hija de 26 años y doctora en medicina, acudió a la discoteca en compañía de otras cuatro personas que también murieron.

Otro hombre, que dijo haber perdido a su hija y al esposo de ésta, llamó «criminales» a los dueños del Jet Set, quienes, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias.

En declaraciones a EFE, Carmen Carela, tía de una de las víctimas, exigió para los imputados «cien años de cárcel, que los tranquen y boten la llave, que no se sepa más de ellos».

Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos en junio pasado pero unos días después fueron dejados en libertad condicional.

«Son irresponsables y el pueblo pide justicia (…) ellos son unos descarados, porque son los responsables de todas esas muertes», añadió antes de la audiencia el defensor Martínez Segura en referencia a los hermanos Espaillat.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril pasado mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Otavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano. EFE

