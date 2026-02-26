Los ganadores de los Premios Rey de España de Periodismo se anuncian este viernes

5 minutos

Madrid, 26 feb (EFE).- Los ganadores de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, de referencia en el ámbito iberoamericano y para los que son finalistas trabajos sobre el significado de la muerte, la trata de mujeres en Brasil, los incendios en Portugal, los migrantes que cruzan el Río Bravo (México) o la dana que azotó Valencia (España), se anunciarán este viernes.

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

En la categoría de Periodismo Narrativo, a la que se presentaron 81 trabajos, los finalistas son «Asistolia: la muerte desde dentro», un pódcast de la Cadena SER (España) sobre el significado de la muerte, y «El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas», también un pódcast, coproducido por Peripecia (España) y La No Ficción (Colombia), que revive el escándalo que afectó a la que fue en la década de los 60 estrella del fútbol inglés Bobby Moore.

Para el premio de Periodismo Medioambiental fueron seleccionados entre 60 propuestas «Garimpos na Amazônia estimulam tráfico sexual na fronteira com a Guiana», un trabajo de la plataforma digital Mongabay (Brasil) sobre la explotación sexual en zonas de minería ilegal, y «País de Incendiários», un pódcast de la revista digital Divergente (Portugal) sobre los incendios intencionados en este país.

Se recibieron 36 trabajos para la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, y los finalistas fueron «Pueblos aislados encarnan la resistencia en la Amazonía», una serie de reportajes de GLOBO (Brasil) sobre un pueblo indígena jamás avistado, y «Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos», una investigación transnacional de El Universal (México) sobre el ahogamiento de migrantes que intentan cruzar el Río Bravo hacia EEUU.

Por el galardón de Periodismo Cultural, al que concurrían 33 trabajos, compiten «Contracultura», un proyecto cultural del medio digital Contracorriente (Honduras), y «Tras las huellas perdidas de Emilia Ayarza», una semblanza de la revista El Malpensante (Colombia) sobre una de las poetas más importantes de la historia de Colombia.

Los finalistas a mejor Fotografía, categoría que recibió 10 propuestas, son «O Golpe», publicada en O Estado de S.Paulo (Brasil) y que muestra al expresidente brasileño Jair Bolsonaro exhibiendo la tobillera electrónica que se le impuso por riesgo de fuga tras ser condenado, y «L´Horta Sud», de El País (España) captada por Óscar López Corral, y en la que aparece un grupo de bomberos cortando la parte inferior de un poste caído tras la dana que azotó Valencia en octubre de 2024 y que causó 230 fallecidos.

Finalmente, de los 10 candidatos a mejor Medio de Comunicación de Iberoamérica los dos finalistas son «La Nación», uno de los diarios más tradicionales de Argentina, y «Aos Fatos», organización periodística brasileña con una trayectoria pionera en América Latina.

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas recibidas, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

En esta edición ha presidido el jurado, en representación del director de la Aecid, Antón Leis, la directora de Comunicación del organismo, Inés López del Pino, mientras que la vicepresidencia la ha ejercido el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Junto a ellos, han formado parte del jurado como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA; Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes, y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar. EFE

mb/ah