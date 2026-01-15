Los Gobiernos de China y Canadá defienden ampliar cooperación en comercio y energía

3 minutos

Pekín, 15 ene (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, y su homólogo canadiense, Mark Carney, defendieron este jueves en Pekín la ampliación de la cooperación bilateral en ámbitos como el comercio y la energía, durante una reunión celebrada en el marco de la visita oficial del jefe del Gobierno de Canadá a China, en un contexto de intentos por reconducir unas relaciones marcadas en los últimos años por tensiones comerciales y políticas.

Durante la reunión, Li afirmó que China y Canadá cuentan con una «fuerte complementariedad económica» y un amplio margen para profundizar la cooperación, y señaló la disposición de Pekín a impulsar el crecimiento estable del comercio bilateral y a ampliar la colaboración en áreas como la energía limpia, la agricultura moderna, las tecnologías digitales y el sector aeroespacial, informó la cadena estatal CCTV.

El primer ministro chino subrayó asimismo la importancia de reactivar los intercambios a distintos niveles y de ofrecer un entorno empresarial «justo y no discriminatorio» para las compañías de ambos países, al tiempo que animó a más empresas canadienses a invertir en China.

También abogó por reforzar los contactos entre pueblos, incluidos los ámbitos educativo, cultural y turístico, y por una mayor coordinación en foros multilaterales como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y el G20.

Por su parte, Carney expresó, de acuerdo a la televisión estatal china, la voluntad de Ottawa de profundizar el diálogo con Pekín y de avanzar en la cooperación en comercio, energía y contactos entre sociedades, además de reiterar el apoyo canadiense al multilateralismo y al sistema de comercio internacional.

El dirigente, jefe del Partido Liberal canadiense, señaló igualmente el interés de su país en fortalecer la colaboración en cadenas de suministro y en sectores estratégicos.

Tras las conversaciones, ambos primeros ministros presenciaron la firma de varios documentos de cooperación en áreas como el comercio y las aduanas.

En paralelo, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, se reunió con su homóloga canadiense, Anita Anand, y destacó la necesidad de despejar «interferencias» y reforzar la confianza mutua para favorecer un desarrollo «estable, sólido y sano» de las relaciones bilaterales.

Posteriormente, la portavoz de Exteriores Mao Ning evitó entrar en el origen de esas interferencias, una cuestión planteada en relación con terceros países, y recalcó que lo relevante es el compromiso compartido de China y Canadá para aportar un impulso positivo a sus vínculos «bajo las nuevas circunstancias».

La visita de Carney, la primera de un primer ministro canadiense a China en casi una década, se produce tras años de fricciones derivadas de disputas comerciales y de seguridad, y en un momento en que Ottawa busca diversificar sus relaciones económicas en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones comerciales.

Los vínculos entre China y Canadá comenzaron a tensarse a partir de 2018, cuando Ottawa arrestó a Meng Wanzhou, directiva de Huawei, a petición de Estados Unidos, a lo que Pekín respondió con la detención de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y la aplicación de sanciones comerciales.

La situación mejoró parcialmente en 2021 con la liberación de Meng, Kovrig y Spavor, pero en 2023 volvió a empeorar cuando la inteligencia canadiense denunció injerencias de Pekín en sus elecciones generales y expulsó a un diplomático chino. EFE

gbm/alf

(vídeo)