Los hechos más recientes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán

El presidente Donald Trump dijo que los ataques estadounidenses contra Irán eran «la última oportunidad» para evitar que ese país se dotara de armas nucleares, en el tercer día de estragos de la guerra y en medio de nuevos intercambios de ataques entre Israel y el grupo islamista Hezbolá en Líbano.

En tanto, el Pentágono y su aliado han lanzado ataques contra centros de mando y control iraníes, arrasando instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de misiles, y hundido buques de la marina.

A continuación, AFP examina los últimos desarrollos de la guerra en Oriente Medio.

– Irán incendiará «cualquier barco» en Ormuz –

Un general de la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó el lunes con «incendiar cualquier barco» que trate de pasar por el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de petróleo y gas.

«También atacaremos los oleoductos y no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región. El precio del petróleo alcanzará los 200 dólares en los próximos días», dijo el general Sardar Jabbari en una publicación en el canal de Telegram de la Guardia iraní.

– Israel iba a atacar –

Estados Unidos atacó a Irán «de manera preventiva» tras enterarse de Israel iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas», declaró Rubio a los periodistas.

– Dañado un sitio patrimonio de la humanidad –

El palacio de Golestán, en Teherán, patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco, fue dañado por los bombardeos, afirmaron este lunes medios iraníes.

«Tras el ataque conjunto israelo-estadounidense (…) en el sur de Teherán el domingo por la noche, el palacio de Golestán (…) resultó parcialmente dañado», indicó la agencia de prensa Isna.

– Más de 1.250 objetivos impactados –

Estados Unidos afirma que en las primeras 48 horas de la guerra contra Irán ha impactado más de 1.250 objetivos.

Incluyen centros de mando y control, bases de misiles balísticos, naves de la armada iraní, y sitios de misiles antibuque, según una hoja de datos publicada por el Comando Central (Centcom) a cargo de las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

– Catar derriba dos aviones iraníes –

Dos bombarderos provenientes de Irán fueron derribados por Catar, anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado, cuando la república islámica amplió sus objetivos en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita a infraestructuras de petróleo y gas.

«La Fuerza Aérea de Catar derribó con éxito dos aviones SU-24 provenientes de la República Islámica de Irán», dijo ese Ministerio en un comunicado. También interceptó siete misiles balísticos y cinco drones.

– Trump advierte de una guerra larga –

Trump dijo que los ataques de su país a Irán pueden durar más de lo previsto, cuando su gobierno trata de contrarrestar las críticas sobre cuáles son los objetivos de esta guerra.

En sus primeras declaraciones sobre el tema desde el inicio de la guerra, el presidente señaló cuatro objetivos clave.

«Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán», declaró el mandatario.

«Segundo, estamos aniquilando su Armada», añadió.

«Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear», continuó.

«Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras», concluyó.

– Choques entre Israel y Hezbolá –

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el lunes moderación ante nuevos enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano.

«Estamos muy preocupados por el intercambio de disparos a través de la Línea Azul. La situación sobre el terreno está evolucionando rápidamente», dijo el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.

– Fuerzas terrestres –

Estados Unidos ha estado acumulando fuerzas en Oriente Medio «para reforzar la disuasión y proporcionar al presidente opciones creíbles en caso de que se requiera actuar», explicó el lunes el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine.

«No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: ‘No habrá tropas en el terreno’. Yo no digo eso», declaró Trump al New York Post.

– Ataque a sitios nucleares –

Irán dijo el domingo que sus instalaciones nucleares en Natanz fueron atacadas nuevamente, luego del bombardeo sufrido en junio.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)afirmó el lunes que «no hay indicios» de que las instalaciones nucleares iraníes fueran alcanzadas.

