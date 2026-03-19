Los humanos comparten preferencias sonoras con otros animales

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Redacción Ciencia, 19 mar (EFE).- ¿Comparten los seres humanos el sentido de la belleza sonora con otros animales? Según una investigación publicada hoy en la revista Science la respuesta es sí.

Un experimento de ciencia ciudadana realizado a nivel mundial ha constatado que los seres humanos tienden a preferir los mismos sonidos que otros animales, unos hallazgos que respaldan la teoría de Charles Darwin de que diferentes especies pueden compartir el “gusto por lo bello”.

Los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, en colaboración con investigadores de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, han hecho que 4.196 participantes de todo el mundo evaluaran 110 pares de sonidos grabados correspondientes a animales de 16 especies, generalmente llamadas sonoras al apareamiento.

En cada par, estudios previos ya habían determinado qué sonido preferían los propios animales.

Los participantes eligieron cuál de los dos sonidos del par les gustaba más, lo que permitió a los autores comparar las preferencias acústicas humanas con las de los animales.

El resultado es que los humanos comparten en gran medida la preferencia sonora con otras especies.

Los seres humanos y los animales (insectos, anfibios, aves y otros mamíferos) no solo expresan las mismas preferencias subjetivas por un tipo de señal (las llamadas de apareamiento de determinados animales), sino que además muestran una atracción coincidente por ciertas cualidades del sonido.

Estos hallazgos indican que las preferencias por algunos sonidos animales son más universales de lo que se creía.

Asimismo, los humanos tienden a elegir los sonidos preferidos por los animales más rápidamente y de forma repetida. Los investigadores han visto que cuanto más marcada era la preferencia de un animal por un sonido concreto, más probable era que un ser humano eligiera ese sonido como su favorito.

La coincidencia entre animales y humanos era mayor en los sonidos de menor frecuencia (tono más grave) y en aquellos con adornos acústicos, como “trinos”, “silbos” y “gorgoteos”.

“Darwin ya señaló que los animales parecen tener un gusto por lo bello que se asemeja al de los humanos, lo que probablemente se debe a las numerosas propiedades del sistema sensorial que compartimos con otros animales”, señala uno de los autores, Michael Ryan, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. EFE

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