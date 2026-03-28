Los hutíes afirman haber lanzado un segundo ataque con misiles contra Israel

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Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- Los rebeldes chíies hutíes del Yemen afirmaron esta noche que han lanzado un segundo ataque con misiles contra territorio de Israel, y que sucede al que efectuaron esta mañana, lo que significa su entrada efectiva en el conflicto de Irán -su aliado-, desde que comenzó este el pasado 28 de febrero, con los primeros bombardeos de EEUU e Israel.

«Con la ayuda de Alá, las Fuerzas Armadas Yemeníes (como se autodenominan los hutíes) llevaron a cabo la segunda operación militar en la ‘Batalla de la Yihad’ con un bombardeo de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada», indicó en un comunicado el portavoz militar del grupo, Yahya Sarea. EFE

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