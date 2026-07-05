Los incendios queman bosques en Europa atizados por el calor extremo

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Cientos de bomberos luchan este domingo contra incendios forestales que han reducido a cenizas miles de hectáreas en Francia, España y Portugal, en medio de una subida de las temperaturas cuando el continente aún se recupera de una ola de calor.

Los últimos incendios forestales ya han arrasado más de 17.000 hectáreas en los tres países, que podrían volver a alcanzar los 40 °C el domingo.

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio provocó miles de muertos adicionales en algunos países como Francia.

Ante la llegada de más fenómenos meteorológicos extremos, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que los incendios forestales estivales han comenzado un mes antes de lo habitual.

En España un incendio forestal cerca de la turística Costa Brava catalana (noreste) ha abrasado 2.200 hectáreas.

En un comunicado los bomberos afirman haber «estabilizado» el incendio en la Bisbal del Ampurdán, pero les preocupa el flanco derecho, y temen un «día complicado» debido a las altas temperaturas y a un «perímetro muy discontinuo, con varias islas de vegetación que no han quemado en el interior de la zona afectada» lo que podría provocar nuevos focos.

Cerca del 97% de la superficie afectada se encuentra dentro del espacio natural protegido de las Gavarras, según los agentes forestales.

Las autoridades creen que fue provocado por una «negligencia». El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, dio cuenta de un detenido.

En Francia se han movilizado cerca de 600 bomberos para contener un incendio forestal que ha arrasado más de 1.000 hectáreas en la ladera de una montaña en Trevillach, a unos 36 kilómetros al este de Perpiñán.

Se han cerrado las carreteras de la región y las autoridades han ordenado a los alcaldes que abran refugios de emergencia.

Otros 300 bomberos franceses combatieron otro incendio forestal en una zona montañosa del departamento de Drôme (sureste).

– 13.000 hectáreas abrasadas –

En Portugal, los bomberos han logrado controlar alrededor del 80% de un incendio forestal que ha arrasado en tres días al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, informó protección civil.

«El fuego ha recorrido 35 km entre su punto de inicio y su ubicación actual, y todavía hay algunos puntos calientes, pero la mayoría están controlados», declaró a la AFP José Costa, oficial de servicio en el mando de la Autoridad Nacional de Protección Civil.

España e Italia enviaron refuerzos después de que Portugal solicitara ayuda para combatir las llamas que han dejado al menos nueve heridos, entre ellos dos civiles en estado grave.

En Grecia los bomberos aún luchan contra las llamas en las inmediaciones de dos fábricas cerca de Salónica (noreste) después de conseguir controlar un incendio forestal.

Espesas nubes de humo negro provenientes de una planta de reciclaje y otra de tratamiento de aceites se han extendido hasta el centro de Salónica, la segunda ciudad del país y que alberga a más de 700.000 habitantes en su área metropolitana.

Un fuerte olor a plástico quemado impregnó esta ciudad del norte de Grecia.

Las autoridades recomiendan a los residentes mantener las ventanas cerradas y limitar sus desplazamientos debido a la posible toxicidad del humo.

Un hombre de avanzada edad, presentado como el presunto responsable del incendio, compareció ante el fiscal este domingo, según fuentes judiciales.

Varias regiones de Portugal, España y el sur de Francia intensificaron las alertas por calor extremo que según los meteorólogos podría prolongarse hasta el próximo fin de semana.

Europa Occidental ya ha sufrido este año dos olas de calor, en mayo y junio.

La última fue la más intensa jamás registrada en Europa con temperaturas que habrían sido «prácticamente imposibles» en el mes de junio sin el cambio climático, según los climatólogos de World Weather Attribution.

– «La temporada va a ser larga» –

Tras esta ola de calor Francia informó de más de 2.000 muertes adicionales con respecto a lo habitual en tan solo una semana, mientras que España y Bélgica registraron cada una más de 1.000.

Las autoridades de varios países temen que se avecinen más problemas este verano.

«El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio», afirmó el coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés.

Belgioino llama a las personas que se encuentran cerca de los Pirineos a extremar las precauciones para evitar incendios.

«La temporada va a ser larga para los bomberos que luchan contra los incendios», añadió.

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