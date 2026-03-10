Los intercambios comerciales entre China y EE. UU. caen un 16,9 % en enero y febrero

2 minutos

Pekín, 10 mar (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos descendió un 16,9 % interanual en los dos primeros meses de 2026 hasta unos 609.710 millones de yuanes (85.000 millones de dólares, 78.000 millones de euros), según los datos divulgados hoy por las Aduanas chinas.

Entre enero y febrero, las exportaciones chinas a EE. UU. registraron un valor de 473.276 millones de yuanes (65.000 millones de dólares, 60.000 millones de euros) y las importaciones, de 136.430 millones de yuanes (18.800 millones de dólares, 17.300 millones de euros), lo que supone descensos interanuales del 12,8 % y del 28,3 %, respectivamente.

Las cifras, divulgadas por la Administración General de Aduanas, se conocen después de que en 2025 el comercio bilateral ya cayese significativamente, con las exportaciones chinas a EE. UU. cayendo un 19,5 % hasta 3,01 billones de yuanes (431.060 millones de dólares, 370.065 millones de euros) y las importaciones de bienes estadounidenses bajando un 14,1 % hasta 999.980 millones de yuanes (143.362 millones de dólares, 123.076 millones de euros).

En conjunto, el valor de los intercambios entre ambas potencias denominado en yuanes descendió un 18,2 % en 2025, mientras que el superávit del gigante asiático se redujo un 22,7 %, aunque siguió siendo de unos 2,01 billones de yuanes (287.698 millones de dólares, 246.989 millones de euros), según cálculos efectuados por EFE.

La caída del comercio bilateral en 2025 se produjo en un contexto marcado por el recrudecimiento de la guerra comercial tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con episodios de escalada arancelaria que llegaron a suponer un embargo comercial cruzado «de facto» antes de que ambos países firmasen una tregua de un año a finales de octubre.

En cualquier caso, Estados Unidos se mantuvo en 2025 como tercer mayor socio comercial de China por detrás de dos bloques regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE), y el primero en la lista de países individuales.

Las cifras del primer bimestre de 2026 se conocen además antes de la prevista visita de Trump a China a finales de marzo, anunciada por la Casa Blanca pero todavía no confirmada oficialmente por Pekín. EFE

aa/imh/rrt

(foto) (video)