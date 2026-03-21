Los iraníes celebran el fin del Ramadán sin Jamenei

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Miles de iraníes asistieron el sábado a las oraciones para marcar el fin del ayuno del Ramadán sin la asistencia de su líder supremo, en medio de una guerra contra Estados Unidos e Israel, que atacaron una instalación nuclear iraní.

En contra de la tradición, el ayatolá Mojtaba Jamenei no encabezó la ceremonia en Teherán y sigue sin comparecer en público desde que asumió el poder a principios de mes tras el asesinato de su padre en un ataque estadounidense-israelí.

En su lugar, el jefe del poder judicial, Gholam Hosein Mohseni Ejei, asistió a las oraciones en la gran mezquita del Imán Jomeini, abarrotada de fieles, incluso en las calles de los alrededores.

Según explicó el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin, aliado clave de Irán, envió un mensaje con sus mejores deseos a Jamenei y al pueblo iraní, «para superar estas duras pruebas» y recordar que, «en estos momentos difíciles, Moscú seguía siendo un amigo leal y un socio de confianza de Teherán».

– Planta nuclear –

La guerra ha ensombrecido un periodo festivo en Irán, con la celebración el viernes del Año Nuevo persa y del fin del Ramadán el sábado.

Los ataques de Estados Unidos e Israel continuaron en estos días. Este sábado, la organización de energía atómica iraní denunció un bombardeo en la planta nuclear de Natanz, en el centro del país.

Este complejo en la provincia de Isfahán alberga centrifugadoras subterráneas para enriquecer uranio para el controvertido programa nuclear iraní y ya había sufrido daños en la guerra del pasado mes de junio.

«El complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana», señaló la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, añadiendo que no se detectó «ninguna fuga de materiales radiactivos».

En respuesta al ataque, la Agencia Internacional de la Energía Atómica pidió «contención militar».

– Contradicciones EEUU-Israel –

El conflicto, estallado el 28 de febrero con el ataque israeloestadounidense, se adentra este sábado en su cuarta semana.

La guerra ha alcanzado varios países de la región y ha disparado los precios mundiales de la energía, tanto por los ataques iraníes a instalaciones petroleras y gasísticas en el Golfo como por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

También ha tensado las relaciones de Estados Unidos con sus aliados más cercanos, a quienes el presidente Donald Trump exige ayuda para desbloquear esa vía por donde circulaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos.

Los mensajes del republicano sobre el conflicto son ambiguos. El viernes descartó primero un alto el fuego, pero luego dijo que contemplaba «reducir gradualmente» las operaciones contra Irán.

«Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní», escribió en su red Truth Social.

Pero al mismo tiempo, medios estadounidenses reportan del envío de miles de marines a la región, lo que podría señalar una operación terrestre.

Además, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que «la intensidad de los ataques» de su país y de Estados Unidos sobre Irán «aumentará considerablemente» en los próximos días.

«No pararemos hasta que todos los objetivos de la guerra se hayan alcanzado», afirmó el ministro.

– Se suavizan las sanciones petroleras –

Más allá del Golfo, la guerra se libra también en el Líbano, donde el ejército israelí ha llevado a cabo bombardeos regulares en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte del movimiento proiraní Hezbolá.

El ejército israelí dijo que lanzó una oleada de ataques contra «objetivos de la organización terrorista Hezbolá» en la capital libanesa la madrugada del sábado.

En el sur del Líbano, cerca de la frontera, los medios estatales informaron de una «extensa» operación israelí en torno a la localidad de Jiam y dijeron que un ataque aéreo israelí mató al menos a una persona.

El ministerio de Sanidad del Líbano afirma que la guerra ha causado más de 1.000 muertos y más de un millón de desplazados, mientras que el ejército israelí informó de la muerte de dos soldados suyos en el sur del Líbano.

Ante la creciente preocupación por los precios del petróleo y la escasez de suministro a nivel mundial, el Tesoro de Estados Unidos anunció que levantaba temporalmente las sanciones sobre el petróleo iraní ya cargado en buques.

La autorización permite la entrega y venta de crudo iraní y otros productos petrolíferos cargados en buques antes del 20 de marzo y estará vigente hasta el 19 de abril.

El conflicto disparó los precios del crudo, con el barril de Brent del mar del Norte subiendo más de un 50 % en el último mes y situándose ahora tranquilamente por encima de los 105 dólares el barril.

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