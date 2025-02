Los kurdos de Turquía, entre el anhelo de paz y la duda de si les traerá más derechos

Dogan Tiliç

Ankara, 28 feb (EFE).- La llamada al fin de la violencia formulada por Abdullah Öcalan, el encarcelado líder de la guerrilla kurda PKK, ha abierto entre los kurdos la esperanza de una anhelada paz tras 40 años de conflicto armado y muchos más de discriminación, pero también hay dudas de si se manifestará en mejoras concretas de sus derechos.

La petición de Öcalan de que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, transmitido en una carta leída en su nombre, se transmitió por enormes pantallas colocadas en el centro de la ciudad de Diyarbakir, la capital oficiosa de las regiones kurdas de Turquía, donde la muchedumbre bailaba el ‘halay’, su tradicional danza.

¿Sin contrapartidas del Estado?

Pero la mano tendida de Öcalan, y sus referencias a reconstruir una hermandad entre turcos y kurdos, no ha sido respondida, de momento, por el Gobierno islamista con ofertas de contrapartidas.

«La esencia del mensaje es que no hay un problema de identidad, no hay dos naciones, no hay dos idiomas oficiales, no hay doble ciudadanía, no hay demandas de autonomía ni federalismo», dijo Mehmet Uçum, asesor jefe del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

De hecho, el PKK ya abandonó en 2013 las pretensiones separatistas y el partido progresista DEM, que defiende los intereses de los kurdos, reconoce sin ambages el Estado de Turquía como nación única para turcos y kurdos,.

Esa formación, tercera en el Parlamento, emplea la palabra ‘autonomía’ solo para pedir cierta descentralización y transferir más competencias a los municipios en todo el territorio nacional.

Eso sí, el DEM pide incluir en la Constitución una mención de la etnia kurda como parte de la nación turca, y exige el derecho a la enseñanza primaria en kurdo, lengua materna de entre 10 y 15 millones de ciudadanos, el 18 % de la población.

Pero, además, muchos kurdos sienten que hay una guerra del Estado contra ellos en el ámbito civil, con muchos miles de activistas, artistas y periodistas en la cárcel y con una política sistemática de destituir a alcaldes kurdos bajo acusaciones difusas de «apoyo al terrorismo» para reemplazarlos por agentes del Gobierno central.

Desde las elecciones del pasado marzo ya han sido destituidos ocho alcaldes del DEM, una política aplicada también en la anterior legislatura, que terminó sin casi alcaldes de este partido izquierdista, pese a su arrollador éxito electoral en las regiones kurdas.

El conflicto, desde luego, también ha frenado la inversión en las provincias del sureste, con una nivel de vida mucho más bajo que otras regiones.

La cuestión de los presos

«La gran pregunta entre los kurdos es ahora: ¿qué hará el Estado? ¿Puede haber políticas democráticas con miles de presos en las cárceles? ¿Los pondrán en libertad?», pregunta Naci Sapan, un veterano periodista de Diyarbakir, en conversación telefónica con EFE.

Sirri Süreyya Önder, un diputado del DEM que forma parte de la delegación que ha hecho de intermediario entre el PKK, su fundador y el Gobierno turco, difundió ayer un mensaje adicional de Öcalan que no figura en el texto oficial y que subraya «la necesidad de reconocer políticas democráticas y garantías legales».

Un alto cargo del DEM, que prefiere el anonimato, dijo a EFE que la llamada de Öcalan coloca la pelota en el tejado del Gobierno que ahora debe actuar para que el proceso de paz pueda avanzar y que todos los partidos de oposición también deben impulsarlo.

La prensa progubernamental ha destacado que la negociación no menciona una amnistía para Öcalan, condenado a cadena perpetua, pero ve posible que se relajen las condiciones de aislamiento del preso si el proceso avanza.

Negociar con terroristas

Las voces más derechistas han rechazado «negociar con terroristas», pero el hecho de que todo el proceso fue propuesto en otoño pasado por el líder del partido ultranacionalistas MHP, Devlet Bahceli, aliado de Erdogan, ha aplacado las críticas desde este sector.

El PKK es considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

El principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, también ha celebrado el llamamiento de Öcalan como un «paso positivo» por lo que hay una mayoría parlamentaria para avanzar en el proceso que no está claro hacia donde irá.

Entre los kurdos izquierdistas se comenta otra duda: ¿es posible que el partido DEM o el PKK hayan llegado a un acuerdo con Erdogan para facilitar una reforma constitucional que le permita aspirar a un tercer mandato como presidente?

«Todo está empezando; el proceso real se irá desarrollando ahora», señala el alto cargo del DEM citado. EFE

