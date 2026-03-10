Los latinos, dueños de la fiesta en el Clásico Mundial de Béisbol

Sus gritos en los estadios resuenan más fuerte que los anfitriones y su fiesta contagia incluso a los rivales. Empezando por México y sin fronteras ni muros que valgan, los latinos le ponen sabor al Clásico Mundial de Béisbol en Estados Unidos.

Que un aficionado latino lo diga, podría sonar subjetivo. Pero que lo admita un estadounidense considerado como uno de los mejores lanzadores del mundo tras vencer 5-3 a México con dificultad el lunes en el Daikin Park de Houston, Texas, suena distinto.

«No sabías quién era el equipo local. Hubo momentos en que los fanáticos mexicanos se encendieron u otros donde los estadounidenses hicieron lo mismo. Creo que es difícil encontrar una atmósfera parecida en otro lugar, eso no ocurre en las temporadas regulares (de las Grandes Ligas) y qué bueno que fui parte de esto», aseguró la estrella de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes.

Los gritos eran tan fuertes que sorprendieron a una camarera en las áreas VIP internas del estadio. Alcanzó a escucharlos, también con extrañeza. «¿Escuchas eso? ¡USA! ¡México! todos gritan, me encanta», le dijo a una compañera.

Más de 41.000 almas llenaron el estadio. Dada la cercanía geográfica de México a Houston, los aztecas suelen apoderarse de esta plaza.

Juan Tavarez, de 21 años viajó desde Aguas Calientes específicamente para el duelo. Él estaba convencido de que México ganaba al menos por una carrera y, aunque cayeron derrotados, su análisis no estuvo lejano a la realidad. «Hay más afición mexicana y eso genera impacto».

– «Unidos somos más fuertes» –

Las redadas contra migrantes y las deportaciones masivas que realiza el gobierno del presidente Donald Trump han sido noticia global. Una de las comunidades más afectada ha sido la latina. Pero eso no amilanó a Tavarez.

«Yo creo que hubo temor de venir, pero aquí estamos representando a México. Al fin y al cabo pues de allá somos. Unidos somos más fuertes», agregó.

Para Marcos Hernández, de 21 años, un mexicano que vive en Laredo, frontera de Estados Unidos con Texas, aunque la victoria no llegó, se ganó en presencia. «Esta no es solo de mexicanos sino de latinos, aquí todos hablan español. Ganando o perdiendo esta es una victoria. Entre mexicanos y latinos nos apoyamos», sostuvo.

Francisco Estrada, de 47 años, vive en San Antonio, Texas, y vino con su familia. «En vez del fútbol deberíamos dedicarnos al béisbol, porque allí sí somos buenos», bromea su hijo de 14 años. De hecho México ostenta una modesta paternidad sobre su vecino del norte en estos duelos.

Para Estrada, estos momentos sirven «para levantar el ánimo en medio de la situación que viven latinos e inmigrantes en Estados Unidos. Es el sentimiento de unión de los mexicanos», sostuvo.

Las celebraciones de los dos jonrones del mexicano por sangre paterna, Jarren Durán, se escuchaban con mayor fuerza que cuando anotaban los estadounidenses.

Y los abucheos contra el roster de megaestrellas de Grandes Ligas, sobre todo contra el capitán estadounidense, Aaron Judge, por momentos se oían más fuerte que el «¡USA, USA!» de los locales. Desde las tribunas se entonó la ranchera «Volver, Volver», tal vez pensando en replicar aquella victoria 11-5 que consiguieron en el torneo de 2023.

– Ambiente diferente –

Este certamen se disputa en Puerto Rico, Japón y en dos sedes en Estados Unidos: el estadio de los Astros en Houston y el LoanDepot Park de Miami, donde Venezuela y República Dominicana se han apoderado de las graderías.

El mexicano exlanzador derecho de los Astros, Édgar González, recuerda su experiencia cuando integró el Team México, como jugador y mánager.

«Cuando vas a los juegos de béisbol del Clásico Mundial ves la diferencia con toda la afición latina. Cuando estás ahí en Miami, los ves bailando, los ves teniendo un ambiente diferente al de un juego de Grandes Ligas normal, donde todo es más serio. Es súper emocionante», dice a la AFP.

Para Carlos Álvarez, narrador de Fox Deportes, los latinos han hecho que esta contienda se sienta como un Mundial de fútbol. Y cree que podría haber reacciones como las que causó Bad Bunny en el Super Bowl, la gran final del football americano.

«Ver cómo solo una mención (a un país) en décimas de segundo puede traer lágrimas, emoción y mucho orgullo. Eso también yo creo que lo vamos a ver en este Clásico (…) Es la representación de un equipo, de toda una nación, y ver la reacción en las gradas de la fanaticada es algo que no vemos en juegos de Grandes Ligas».

