Los lobos regresan al noreste de eslovenia después de décadas de ausencia

2 minutos

Belgrado, 13 feb (EFE).- Los lobos han vuelto a la región de Pohorje, una zona prealpina del noreste de Eslovenia, después de décadas de ausencia, y han formado allí una manada estable de siete adultos y crías, informaron las autoridades eslovenas.

Según destacó el organismo público Servicio Forestal de Eslovenia, su presencia es un importante indicador de una naturaleza saludable, aunque al mismo tiempo la convivencia entre lobos y humanos suponen también desafíos.

«Pohorje es adecuado para la existencia de uno o dos grupos de lobos según todas sus características. El grupo actual es estable, pero es posible que los descendientes del grupo de Pohorje se expandan hacia áreas forestales vecinas en busca de un nuevo territorio», afirmó un comunicado del Servicio Forestal.

A comienzos de febrero, en el marco de una campaña preventiva, los expertos de la autoridad forestal organizaron tres conferencias dirigidas a la población local, en las que informaron sobre las características de la especie y sobre cómo actuar en caso de que se produzcan posibles daños, recoge la agencia de noticias eslovena STA.

Los lobos son una parte importante de los bosques eslovenos y antes estaban presentes en todo el territorio de Eslovenia, pero posteriormente fueron perseguidos de forma sistemática, por lo que sobrevivieron solo en pequeño número en las regiones de Kočevje (sur de Eslovenia) y Notranjska (suroeste del país).

Después de que la especie fuera protegida a principios de la década de 1990 la población de lobos en Eslovenia se ha recuperado y actualmente cuenta con unos 135 ejemplares, y en la última década se ha expandido hacia los Alpes y la región prealpina, incluyendo Pohorje.

La población de lobos se triplicó entre 2010 y 2020, según el portal conservacionista Life Wolfalps EU.EFE

bd/ll/icn