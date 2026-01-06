Los movimientos del ELN en la frontera inquietan a Colombia tras la detención de Maduro

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 6 ene (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia en Venezuela desde hace varios años, aunque las autoridades de ese país no lo reconocen, y tras la detención del presidente Nicolás Maduro el Gobierno colombiano activó un plan para prevenir eventuales ataques de ese grupo armado ilegal.

El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después de la banda criminal Clan del Golfo y, según el informe oficial ‘Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (Accam)’, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP)- hasta julio pasado tenía 6.450 miembros.

El investigador de seguridad y conflicto de la FIP, Gerson Arias, afirma a EFE que al menos «el 60 % de la estructura armada del ELN está sobre la frontera, es decir que está del lado colombiano y del lado venezolano».

En cuanto al Comando Central y la Dirección Nacional, que son el mando estratégico, político y militar de esa guerrilla, está conformado por unas 23 personas, de las cuales «el 70 % está en territorio venezolano», agrega Arias.

En ese sentido, el centro de pensamiento InSight Crime advirtió que «han surgido versiones» de que, tras lo sucedido el 3 de enero en Caracas, el ELN «estaría trasladando combatientes hacia Colombia por temor a (nuevos) ataques estadounidenses».

«Hoy el ELN es una organización colombo-venezolana. Mientras en Colombia actúa como grupo guerrillero, en Venezuela ha funcionado como fuerza paramilitar afín al régimen y ha brindado apoyo directo a Maduro», señaló esa organización en un análisis publicado el lunes.

En ese sentido, InSight Crime cree que ese apoyo se mantendrá mientras el chavismo siga en el poder, pero el analista colombiano Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, opina que para la cúpula chavista puede ser muy elevado el costo político.

«Seguramente esas unidades y mandos que estaban en espacios urbanos se vayan a mover hacia las zonas rurales en los estados fronterizos con Colombia, como lo son Táchira, Apure y Amazonas, y por otro lado quizás también se vea interrumpida o pierda algún tipo de intensidad la relación que tienen militares de alto nivel venezolano con esta organización», explica Trejos a EFE.

Relaciones peligrosas

Tras el ataque estadounidense del sábado a Venezuela, en el que fueron detenidos Maduro y su esposa, Cilia Flores, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir.

«Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez», afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado.

Ante las versiones de que miembros del ELN en Venezuela están regresando a Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan para prevenir eventuales atentados en la zona de frontera con Venezuela aprovechando los ataques de Estados Unidos.

Por eso, el Gobierno ordenó el despliegue de 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad, especialmente en el Catatumbo, uno de los mayores fortines de la guerrilla.

En ese sentido, Arias manifiesta que la FIP ha recibido información de que el ELN era consciente de que un ataque como el ocurrido podía suceder y por eso han constatado un inusual movimiento de personas por los pasos irregulares de la frontera, sobre todo en el Catatumbo.

El experto explica que además de la «reubicación de los mandos» hay unidades guerrilleras que se han movido hacia al estado venezolano del Amazonas, en la frontera con Brasil, y otras, «según fuentes de inteligencia», han decidido «andar de civil, desmantelar campamentos y cambiar sistemas de comunicación».

Vínculos con el narcotráfico en Venezuela

En una acusación formal de 2020 contra Maduro, las autoridades estadounidenses señalan además que oficiales venezolanos como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el exjefe de esa cartera Ramón Rodríguez Chacín se han asociado con «grupos narcoterroristas» como el ELN o la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La acusación señala que Cabello, hombre fuerte del chavismo, viajó regularmente entre 2022 y 2024 a pistas aéreas clandestinas ubicadas en la frontera colombo-venezolana, que son supuestamente controladas por el ELN, para «garantizar el paso seguro de la cocaína en territorio venezolano».

«Desde estas pistas se envió cocaína fuera de Venezuela, tanto en vuelos aprobados por oficiales militares venezolanos como en vuelos clandestinos diseñados para evadir la detección de las fuerzas del orden o los militares en América del Sur y Centroamérica», dice el documento. EFE

