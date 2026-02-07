Los muertos en Gaza por ataques de Israel superan los 72.000 desde el inicio de ofensiva

Jerusalén, 7 feb (EFE).- Los palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel desde que este país inició su ofensiva contra el enclave en octubre de 2023 ya ascienden a 72.027, según informó hoy el Ministerio de Sanidad del enclave.

De ellos, 576 -incluidos más de 115 menores y mujeres- han sido asesinados desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre por el acuerdo que impulsó Estados Unidos.

Dos de ellos, de hecho, fallecieron ayer viernes en bombardeos de Israel contra el norte y el centro de la Franja y más de una veintena quedaron heridos, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad.

Además, en estos más de tres meses de supuesto alto el fuego los bombardeos de Israel han causado heridas a más de 1.500 gazatíes.

Las tropas israelíes que todavía controlan más del 50 % de la Franja desde octubre han abierto prácticamente todos los días fuego contra una Gaza devastada bajo el pretexto de que son ataques contra «sospechosos o terroristas» de Hamás.

Este sábado un palestino identificado como Faraj al-Hajj Salem murió por disparos de las tropas israelíes al este de la ciudad de Gaza, según informa la agencia de noticias Wafa. EFE

