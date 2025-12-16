Los muertos por inundaciones en Bolivia suben a 20 y sigue la búsqueda de desaparecidos

El Torno/La Paz, 15 dic (EFE).- Los fallecidos por las inundaciones ocurridas hace tres días en la región de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, ya son 20, mientras las labores de rescate y atención a los damnificados continuaron este lunes y las familias de al menos una treintena de desaparecidos no pierden las esperanzas de hallarlos con vida.

La zona más afectada es el municipio de El Torno, situado a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz, la capital de la región homónima, donde once comunidades quedaron aisladas desde el sábado en la madrugada por el desbordamiento del río Piraí, uno de los principales afluentes de ese departamento, a causa de las lluvias.

«De forma oficial, tenemos 20 personas fallecidas hasta hoy día (lunes)», dijo a EFE el responsable de la comisión de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado.

Hurtado precisó que también se tiene el «dato oficial de 32 desaparecidos hasta este momento» y que el listado está publicado en el helipuerto habilitado para las operaciones de las tres aeronaves que trabajan desde el sábado para evacuar a las familias damnificadas y llevar agua, alimento y abrigo a los sitios aislados.

Según el funcionario, hasta el momento se logró la evacuación de 257 personas por vía aérea y 420 han sido asistidas en cuatro puntos de atención médica instalados en la zona urbana de El Torno, que se ha convertido en el centro de operaciones para el apoyo a los afectados por la riada.

También explicó que se ha atendido «un sinnúmero de patologías que tienen que ver con el momento del evento, es decir, politraumatismos, heridas graves, heridas penetrantes, fracturas».

En el lugar se abrieron tres albergues, incluido uno transitorio en un coliseo donde se acopian los donativos como ropa y alimentos para los damnificados, constató EFE.

Las comunidades aledañas a la zona urbana están aisladas, pues el agua trajo consigo lodo, material de arrastre y troncos que colmaron las calles y carreteras, haciendo imposible por el momento el ingreso de vehículos por vía terrestre, a lo que se sumó la caída de al menos tres puentes.

Aunque el panorama es desolador, el rescate de dos personas que estuvieron atrapadas por casi 72 horas renovó las esperanzas de las familias que tienen a algún integrante desaparecido, como Teodora Sánchez, quien espera cerca del coliseo a obtener noticias sobre sus suegros y su cuñado.

«Ya son tres días, hay posibilidades de que puedan estar vivos», dijo Sánchez a EFE y contó que en la víspera, un joven que fue arrastrado por las aguas desde El Torno fue hallado con vida en la localidad de La Bélgica, en el norte de Santa Cruz.

Aunque sus suegros son adultos mayores, la mujer afirmó que tiene «las esperanzas de que estén por ahí» y pidió a los equipos de rescate intensificar la búsqueda de los desaparecidos.

Su cuñada, Rosa Severiche, se declaró «apenada y triste» porque no tiene noticias de sus familiares.

Además de El Torno, al menos otros siete municipios de Santa Cruz también reportaron afectaciones por las lluvias, según información de la Gobernación de esa región, que en la víspera declaró el «desastre departamental» y emitió alertas para evacuar a las familias asentadas cerca de los ríos.

El domingo, el presidente Rodrigo Paz informó que su Gobierno prepara una declaración de «emergencia nacional» ante las afectaciones que empezó a dejar la temporada de lluvias en el país.

En la casa de Gobierno en La Paz funciona desde el fin de semana una ‘Sala de Crisis y de Situación’ desde donde el Ejecutivo nacional coordina las acciones para «una respuesta organizada, eficiente y sin duplicidad de esfuerzos». EFE

