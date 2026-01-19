Los niños españoles lideran la UE en falta de atención dental

2 minutos

Bruselas, 19 ene (EFE).- El 7,5 % de los niños españoles tuvieron en 2024 necesidades de atención dental insatisfechas, lo que convirtió a España en el país de la Unión Europea (UE) con mayor proporción en este ámbito, informó este lunes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En el conjunto de la UE, el dato de menores de 16 años con falta de atención mental fue tres puntos inferior, al afectar al 4,1 % de la infancia.

Las tasas más altas se observaron en España (7,5 %), Finlandia (6,8 %) y Francia (6,2 %), mientras que las más bajas se registraron en Croacia (0,2 %), Malta (0,5 %) y Luxemburgo (1 %).

Eurostat constata que estas tasas están relacionadas con la proporción de niños en riesgo de pobreza y exclusión social, ya que el 8,4 % de los niños europeos en riesgo de pobreza y exclusión social presentaron necesidades de atención dental insatisfechas, mientras que esta proporción fue del 2,8 % en el caso de niños sin riesgo de pobreza.

De hecho, España fue el país de la UE con mayor proporción de niños europeos en riesgo de pobreza y exclusión social con necesidades dentales insatisfechas (15,8 %), seguido de Estonia (10,9 %) y Finlandia (10,7 %).

Por contra, solo el 3,5 % de los niños españoles fuera de ese riesgo tuvieron carencias de atención dental.

La oficina destaca también que los hogares compuestos por un adulto con hijos a cargo registraron porcentajes más altos de niños con necesidades de atención dental insatisfechas en 15 países.

Así, mientras el 9,7 % de los niños españoles con un adulto a su cargo tuvieron una atención dental insatisfecha, la cifra bajó al 7,3 % en el caso de los niños cuidados por dos o más adultos, aunque siguió siendo la más alta de los Veintisiete.

En cuanto a la atención médica en general, España fue el octavo país de la UE con necesidades insatisfechas de exámenes o tratamientos médicos e igualó el dato promedio del bloque comunitario, situado en el 3,2 %, una proporción que osciló entre el 0,1 % en Malta y Croacia y el 9,4 % en Finlandia. EFE

iba/asa/ah