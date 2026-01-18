The Swiss voice in the world since 1935

Los ocho países de la OTAN amenazados por Trump muestran su solidaridad con Dinamarca

Bruselas, 18 ene (EFE).- Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su «plena solidaridad» con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar «no supone ninguna amenaza para nadie», después de que el presidente Donald Trump, anunciara con imponerles aranceles.

«Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie», dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. EFE

