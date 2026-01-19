Los opositores que siguen tras las rejas en la Venezuela pos-Maduro

afp_tickers

5 minutos

Dirigentes políticos, periodistas, activistas… Aunque en Venezuela se registran decenas de excarcelaciones desde la semana pasada bajo presión de Washington, figuras de la oposición siguen tras las rejas mientras sus familias esperan el fin de la «zozobra».

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que 406 presos políticos recobraron su libertad desde diciembre. No obstante, la oenegé Foro Penal contabiliza 90 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el gobierno prometió un «número importante» de liberaciones.

Aquí cuatro nombres clave del proceso que avanza a cuentagotas:

– Juan Pablo Guanipa –

Importante aliado de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido en mayo de 2024 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Su hijo, Ramón Guanipa recibe decenas de mensajes y llamadas diarias desde el anuncio de más excarcelaciones. Pasa de la sonrisa a los nervios. «Hasta que no vea una foto de mi papá libre, no lo creo», confiesa.

«Sabemos que es un proceso lento (…), pero sabemos que va a terminar bien. Tenemos esperanzas y nos mantenemos fuertes», contó el viernes a la AFP.

Guanipa, de 61 años y un conocido parlamentario, estuvo en la clandestinidad por meses y su última aparición pública fue el 9 de enero de 2024 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro.

Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

– Rafael Tudares, yerno de Edmundo González –

Rafael Tudares es el yerno del opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España. Fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos.

La justicia lo condenó a la pena máxima de 30 años de cárcel. Enfrenta cargos de terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

González Urrutia calificó el fallo como «represalia» a su reivindicación del triunfo en las presidenciales de 2024.

Su esposa Mariana González de Tudares informó el viernes en X su «primer contacto y conversación» de 25 minutos desde su detención. «Observé a Rafael bastante afectado física y emocionalmente», señaló.

«Ese instante fue un alivio y, al mismo tiempo, un recordatorio doloroso: nadie que esté preso injustamente y en situación de desaparición forzada puede estar bien».

– Javier Tarazona –

Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por cargos de «terrorismo», «traición» e «incitación al odio».

«Estamos a la espera, siempre orando y confiando en Dios de que Javier pronto estará en libertad», dijo el viernes a la AFP su hermano Rafael Tarazona. Espera que el gobierno le de «a todas las familias un alivio ante tanta crueldad», añadió.

Desde Fundaredes, Tarazona acusó al gobierno del depuesto Nicolás Maduro de albergar a líderes guerrilleros colombianos en Venezuela. También denunció choques entre fuerzas militares y grupos guerrilleros en la porosa frontera colombovenezolana de unos 2.000 kilómetros.

– Freddy Superlano –

Freddy Superlano es cercano colaborador de Machado. Fue detenido en julio de 2024 en medio de la cuestionada reelección de Maduro.

Está recluido en la cárcel del Rodeo I y antes estuvo en la temida prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, un centro de tortura según defensores de derechos humanos.

«No hay necesidad de alargar esta zozobra aun más», dijo a la AFP su esposa Aurora Silva. «Han alargado la angustia de los familiares», lamentó.

Superlano fue inhabilitado políticamente después de ganar en 2021 la gobernación del estado Barinas, un antiguo feudo del chavismo. Era diputado de la Asamblea Nacional (2016-2021) y fue coordinador regional del partido Voluntad Popular.

– Los que salieron –

Dirigentes como Jesús Armas y Luis Somaza y el jurista Perkins Rocha también se suman a los entre 800 y 1.200 presos políticos, según diversas oenegés.

Algunos opositores fuera de prisión también despiertan la atención pública.

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía. Desde allí voló rumbo a España tras su excarcelación el mismo 8 de enero.

Era acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro.

El excandidato presidencial Enrique Márquez también salió de la cárcel el 8 de enero. Estaba vinculado a un supuesto «golpe de Estado» para la juramentación de González Urrutia en una embajada de Venezuela en el exterior.

Entre otras decenas de personas, el gremio periodístico reportó 19 excarcelaciones, como la del activista y periodista Roland Carreño.

«Siento que viene un futuro, un futuro fuerte», dijo a la AFP Francis Fernández, esposa del comunicador liberado Carlos Julio Rojas. «Estoy más optimista».

atm/pgf/cjc