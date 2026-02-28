Los países bálticos suspenden vuelos a Israel e instan a sus ciudadanos a abandonar Irán

2 minutos

Riga, 28 feb (EFE).- Los Ministerios de Asuntos Exteriores de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, advirtieron este sábado a sus ciudadanos que no viajen a Israel e instaron a todos los nacionales que se encuentran en Irán a abandonar el país inmediatamente, tras los ataques de EEUU e Israel al país.

Al mismo tiempo, la aerolínea nacional de Letonia, Air Baltic, dijo que suspenderá todos los vuelos a Tel Aviv hasta al menos el 4 de marzo, informaron medios locales citando a un portavoz de la aerolínea.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia fue el primero en advertir a sus ciudadanos mediante una publicación publicada el sábado por la mañana.

«Se renueva la advertencia de viaje a Israel ante la reciente escalada en Oriente Medio, que incluye el lanzamiento de cohetes y el cierre del espacio aéreo», dice el mensaje.

Además agrega que «insta encarecidamente a todos los viajeros a abstenerse de visitar Israel. Se insta a los ciudadanos letones que ya se encuentran en Israel a permanecer cerca de los refugios y a seguir las instrucciones de las autoridades».

La aerolínea British Airways también anunció hoy que cancela sus vuelos del sábado hacia Amán, además de los que salgan entre hoy y el martes 3 de marzo hacia Tel Aviv y el Aeropuerto Internacional de Baréin ante la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán.

También la británica Virgin canceló hoy un vuelo a Dubai y WizzAir ha cancelado todas las operaciones hacia Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi y Amán, en su caso hasta el sábado 7 de marzo. EFE

