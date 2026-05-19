Los países de G7 acuerdan de forma unánime mantener la presión sobre Rusia

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París, 19 may (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de los países del G7 se mostraron este martes de forma «unánime» a favor de mantener la presión sobre Rusia, para que no pueda aprovechar el conflicto en Oriente Medio para obtener más fondos que pueda emplear en la invasión de Ucrania.

«La voluntad de mantener la presión sobre Rusia es unánime», dijo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al término de una reunión en París durante la presidencia francesa de ese grupo en el que también están Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos.

Precisamente este último país anunció este lunes el levantamiento temporal de las sanciones impuestas al petróleo ruso almacenado en alta mar para moderar la subida de los precios del crudo provocada por el conflicto de Oriente Medio. EFE

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