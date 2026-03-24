Los países de la Caricom se coordinan para enviar ayuda humanitaria a Cuba

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San Juan, 24 mar (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom), constituida por 15 naciones de la zona, informó este martes que se prepara para enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis económica y social agravada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Productos como leche en polvo, fórmula para bebés, artículos no perecederos como frijoles, arroz, harina de trigo, comida enlatada, suministros médicos, paneles solares, pilas o baterías y tanques de agua serán comprados por los países miembros de la Caricom y dispensados a Cuba, detalló el grupo en un comunicado.

El esfuerzo humanitario es coordinado por la Secretaría de la Caricom en Georgetown, Guyana, y la iniciativa está respaldada de igual manera por México, donde existen proveedores hábiles para llevar los suministros al puerto de embarque en Georgetown.

El anuncio sobre esta ayuda se produce después de que el secretario de la Caricom, Terrance Drew, se comprometiera a ayudar a Cuba durante la cumbre anual del organismo que se llevó a cabo en febrero pasado en San Cristóbal y Nieves.

En aquel entonces, la cumbre concluyó con acuerdos de alianza económica entre sus miembros, cooperación con Estados Unidos y con la determinación de hallar soluciones para las crisis humanitarias de Cuba y Haití.

Asimismo, la Caricom reafirmó su decisión de apoyar a La Habana ante su grave crisis humanitaria, incrementada por el asedio energético de Washington.

«Esta fue una conferencia de acción», declaró en aquel entonces Drew en una rueda de prensa en la que ofreció detalles de todos los acuerdos logrados en el encuentro, que contó con la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE

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