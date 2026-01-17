Los países de la UE se reunirán este domingo tras los aranceles de Trump por Groenlandia

Bruselas, 17 ene (EFE).- Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria este domingo tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.

Así lo confirmó una portavoz de la presidencia chipriota del Consejo de la UE, quien añadió que la reunión se celebrará mañana por la tarde.

Trump anunció este sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington.

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron hoy que estos aranceles «socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente».

Asimismo, los europeos defendieron que la maniobra militar «responde a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico y no supone ninguna amenaza para nadie» y señalaron que «el diálogo sigue siendo esencial».

Los líderes de los países afectados por la amenaza arancelaria estadounidense – Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia – también se pronunciaron hoy sobre el anuncio de Trump.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, dijo que el anuncio fue «una sorpresa» y apuntó que había mantenido una «reunión constructiva» con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, esta misma semana.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tachó las amenazas de «inaceptables» y aseguró que los europeos responderán «de manera unida y coordinada si estas se confirmaran».

Por otro lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que «aplicar aranceles a aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo», mientras que el presidente finlandés, Alexander Stubb, abogó por buscar una solución «a través del diálogo, y no la presión». EFE

