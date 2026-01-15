Los palestinos acogen con desconfianza el paso a la segunda fase del alto el fuego en Gaza

4 minutos

Gaza, 15 ene (EFE).- La Franja de Gaza amaneció este jueves a la espera de la transición a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, si bien sus ciudadanos exponen a EFE, en conversaciones entre los escombros de la ciudad de Gaza (norte), su desconfianza respecto a la tregua.

«Es pura palabrería. Esta mañana recé la oración «Al Fayr» (del alba) y, al salir de la mezquita, bombardearon con dos misiles y destruyeron toda la zona. ¿Qué demuestra eso? No hay ni segunda ni tercera fase, están mintiendo», dice Yamil Hamada, de 57 años.

Cuando salió del templo, Hamada escuchó las detonaciones de edificios gazatíes que, a diario, el Ejército de Israel lleva a cabo en el perímetro de Gaza que aún permanece bajo su control, más allá de la conocida como la ‘línea amarilla’.

La retirada de las tropas israelíes

Al inicio de la tregua, el acuerdo estipulaba una primera fase de la retirada de las tropas israelíes hasta la línea amarilla, siendo esta una demarcación imaginaria a lo largo de la Franja.

Entre ella y la divisoria entre Israel y Gaza se extiende un perímetro que abarca algo más del 50 % del enclave y sigue bajo dominio militar israelí, aunque el Gobierno de Hamás en la Franja ha denunciado que el Israel ha ampliado esa zona durante los tres meses de alto el fuego.

«Las fuerzas israelíes estaban a cinco kilómetros y pasaron a estar a dos kilómetros de nosotros. El peligro y los disparos son diarios, ya sea bombardeos desde el mar o desde el eje de Salah al Din», reprocha Mohamed Abdel Salman, de 49 años.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave elevó este jueves a 451 el total de muertos en ataques israelíes (la mayoría, al aproximarse a la línea amarilla) desde el 10 de octubre de 2025, cuando la tregua entró en vigor.

«Lo que hemos visto es que durante esta fase han avanzado (la línea amarilla). Hemos visto que a diario se producen demoliciones, violaciones del acuerdo y asesinatos. La gente sigue aterrorizada y sigue viviendo como si la guerra no hubiera terminado», dice en otra conversación con EFE Mohamed Abdallah Ahmad, de 25.

La población aún vive una crisis humanitaria

Hamada advierte que los pasos fronterizos aún no permiten el retorno de los palestinos que abandonaron el enclave, destacando que el cruce de Rafah, en la divisoria entre la Franja y Egipto, sigue cerrado.

En la primera fase, el plan estipulaba la entrada «inmediata» de ayuda en cantidad suficiente. El Gobierno de Gaza en manos de Hamás denunció este jueves que solo han entrado un 43 % de los 600 camiones diarios pactados, mientras que la administración israelí aseguró hace unas semanas que estaban accediendo todos los acordados.

«La gente sigue pasando hambre. Aunque entre cualquier cosa, hay ayudas que llegan y luego se venden. ¿De qué sirve eso? Yo no tengo dinero para comprar», añade.

Tampoco el joven Ahmad consigue comprar con facilidad: «No hay liquidez en el país. ¿Cómo vamos a comprar? Los precios siguen siendo altos y no han bajado como se suponía que debían hacerlo».

El comité independiente que administrará Gaza

A pesar de su situación, estos gazatíes depositan su esperanza en que la transición ponga fin a la situación que atraviesa el enclave.

Aunque han comenzado a circular listas de los posibles miembros del comité independiente que administrará el enclave y Egipto confirmó que estará liderado por Ali Shaaz (exministro de la Autoridad Nacional Palestina), ninguno de los entrevistados conoce quién va a gobernarles.

«Esperamos que estén de nuestro lado y que su elección haya sido adecuada y responsable», apunta Abu Abdelrahman, de 40 años.

Ahmad asegura que sólo espera que el comité sea capaz de devolver la vida a la normalidad, posición que comparte Hamada.

«Que Dios los bendiga y que se resuelvan las cosas y que pongan fin a la guerra. Quien gobierne, que gobierne; lo importante es que podamos vivir y que la vida vuelva a ser como antes», sentencia este último.

Abdel Salman, sin embargo, es tajante en sus respuestas al respecto: «No confío en nadie, porque quien no aprende del pasado no tiene futuro», afirma.

Sobre el futuro de Gaza, sentencia: «Por ahora, sólo mantenemos la confianza en Dios».EFE

