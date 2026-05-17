Los partidos de los equipos bolivianos en la Sudamericana se jugarán en Paraguay

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La Paz, 17 may (EFE).- Los partidos que los equipos bolivianos Independiente Petrolero y Blooming debían disputar esta semana como locales por la fase de grupos de la Copa Sudamericana se jugarán en Asunción, Paraguay, debido a que Bolivia afronta conflictos sociales, informó este domingo la Conmebol.

Independiente Petrolero debía recibir el miércoles en el estadio Patria, en Sucre, a Botafogo, por el grupo E, mientras Blooming tenía previsto enfrentar a Carabobo en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz, por el grupo H.

La decisión fue comunicada por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol a los clubes bolivianos que debían actuar como locales y a sus respectivos rivales, pese a que en las ciudades de Santa Cruz y Sucre no se registran protestas sociales.

Los bloqueos de caminos y manifestaciones se concentran desde hace 12 días en algunas zonas de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y son liderados por campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

El corte de vías ha incomunicado a La Paz con el resto del país, donde no se registran conflictos.

El grupo E es liderado por Botafogo con 10 puntos. Caracas ocupa el segundo lugar con 8 unidades, seguido por el argentino Racing con 4, mientras Independiente Petrolero aún no ha sumado.

El grupo H es encabezado por el argentino River Plate con 10 unidades. Carabobo y Bragantino comparten la segunda posición con 6 y Blooming está en el fondo con una unidad.

La Conmebol también decidió trasladar a Asunción el partido que Always Ready tenía previsto disputar el martes ante Mirassol, de Brasil, en el estadio Municipal de El Alto, por la quinta jornada del grupo G de la Copa Libertadores. EFE

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