Los portugueses comienzan a votar en la segunda vuelta de la elección presidencial

Los portugueses comenzaron a votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta al socialista moderado António José Seguro, gran favorito, con el dirigente de extrema derecha André Ventura.

Tras una campaña muy perturbada por las tormentas con inundaciones que han azotado al país ibérico en las dos últimas semanas, los colegios electorales abrieron a las 08H00 (hora local y GMT) para 11 millones de electores en Portugal y en el extranjero.

Las proyecciones a pie de urna se conocerán a las 20H00.

A pesar de la mejora de las condiciones meteorológicas en la madrugada del domingo, al menos 14 circunscripciones entre las más afectadas por las tormentas decidieron aplazar una semana la votación de cerca de 32.000 electores.

Seguro, un político experimentado de 63 años que sin embargo ha pasado la última década apartado de la vida pública, contaba con un 67% de las intenciones de voto, según una última encuesta publicada el miércoles.

El socialista ganó la primera vuelta hace tres semanas, con el 31,1% de los sufragios, y desde entonces obtuvo el apoyo de numerosas personalidades políticas de la extrema izquierda, del centro e incluso de la derecha, pero no del primer ministro Luis Montenegro.

El jefe del Gobierno minoritario de derechas, que en el Parlamento se apoya a veces en los socialistas y a veces en la extrema derecha, se negó a dar una consigna de voto para la segunda vuelta tras la eliminación del candidato respaldado por su partido.

Ventura, un diputado de 43 años, ya ha superado un nuevo peldaño al clasificarse para la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, confirmando así el avance electoral de su partido Chega («Basta»), convertido en la principal fuerza de oposición tras las legislativas de mayo de 2025.

