Los premios BAFTA 2026 anuncian los cinco nominados para estrella revelación

Londres, 14 ene (EFE).- Los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, revelaron este miércoles los cinco candidatos que optarán a la máscara dorada en la categoría de Estrella Revelación (‘Rising Star’) en la edición de 2026.

La lista incluye al actor británico de ascendencia española Robert Aramayo (‘I swear’, ‘Palestine 36’); Miles Caton (‘Los Pecadores’); Chase Infiniti (‘Una batalla tras otra’); Archie Madekwe (‘Lurker’) y Posy Sterling (‘Lollipop’).

El de Estrella Revelación es el único de los galardones que se elige a través del voto del público, que tendrá hasta el próximo 12 de febrero para respaldar a su candidatura predilecta.

Aramayo, británico de nacimiento pero con raíces vascas (su abuelo paterno era oriundo de San Sebastián) logró fama por sus papeles en las franquicias de ‘The lord of the rings’ (‘El Señor de los Anillos’) y ‘Game of Trones’ (‘Juego de Tronos’) y recientemente ha sido aclamado por sus papeles en ‘I Swear’ y ‘Palestine 26’, preseleccionada a los próximos Óscar como Mejor Película Internacional.

La estadounidense Chase Infiniti entra en la terna de los BAFTA después de haber sido nominada como mejor actriz de comedia o musical en los últimos Globos de Oro por su papel protagonista en ‘One Battle After Another’ ‘Una batalla tras otra’ y a la espera de conocer si también será considerada para una segunda nominación en la categoría principal femenina.

El actor y músico neoyorquino Miles Caton se dio a conocer este año por su rol en ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’), que ya le ha valido un premio Critics Choice a mejor actor joven.

Madekwe ha protagonizado y producido recientemente ‘Lurker’, un film independiente que explora el lado oscuro de la fama y las relaciones parasociales; mientras que Sterling ha recibido elogios de la crítica por su papel en la película de BBC ‘Lollipop’.

De acuerdo con la Academia británica del Cine y la Televisión (BAFTA), el premio reconoce a «un artista que ha demostrado un talento verdaderamente excepcional en la pantalla grande durante el último año y ha captado la atención tanto del público como de la industria cinematográfica».

En la última edición de 2025, el galardón de Estrella Revelación fue a parar al actor británico David Jonsson por su papel en ‘Alien: Romulus’, que se impuso, entre otros, a la actriz Mikey Madison, galardonada con el BAFTA y el Óscar a Mejor Actriz por ‘Anora’. EFE

