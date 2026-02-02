Los primeros pacientes palestinos llegan Egipto tras apertura limitada del paso de Rafah

Los primeros pacientes palestinos, heridos y enfermos, comenzaron a cruzar hacia Egipto este lunes, después de que Israel permitiera una apertura limitada del cruce de Rafah, un paso que da esperanza a miles de personas que quieren salir de la Franja de Gaza.

Los pacientes, enfermos o heridos de guerra, cruzaron la frontera en tres ambulancias y fueron «examinados de inmediato para determinar a qué hospital serían trasladados», indicó este lunes a AFP un alto cargo del Ministerio de Salud egipcio.

«Estamos muy contentos de que se haya abierto el paso fronterizo, pero también tenemos miedo y esperamos poder volver a casa, a Gaza», declaró a AFP Hala Abu Mustafa, que acompaña a su hijo herido para que reciba tratamiento en Egipto.

El cruce cerrado desde 2024 -único paso entre Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel – reabrió este lunes en ambas direcciones para los habitantes, quienes podrán cruzar la frontera bajo condiciones muy estrictas.

Para Ali Shaath, el jefe del comité palestinos que se encargará de la admistración de Gaza durante la transición, declaró que esta «no es solo una medida administrativa, sino que marca el inicio de un largo proceso destinado a restablecer lo que se ha roto y a abrir una verdadera ventana de esperanza».

Este ente de gobierno transicional fue creado como parte del plan impulsado por Donald Trump para poner fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás, un conflicto que estalló tras el ataque de los milicianos islamistas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Este plan estadounidense permitió el cese el fuego que rige desde el 10 de octubre, pero las hostilidades continúan y el sábado los bombardeos israelíes causaron decenas de muertos, según la Defensa Civil de Gaza. El ejército israelí afirma haber atacado a combatientes palestinos que salían de un túnel en Rafah.

La guerra entre Israel y Hamás ha dejado más de 70.000 muertos en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, que son considerados fiables por la ONU.

El ataque de Hamás en el sur de Israel, dejó 1.221 muertos, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Según el plan estadounidense, Hamás – que gobierna Gaza desde 2007 – debe proceder al desarme, para una retirada progresiva del ejército israelí.

– «Voy a abrazar a mi madre» –

Funcionarios egipcios anunciaron que 150 personas podrán salir de Gaza este lunes y otras 50 entrar.

Mahmud, un palestino de 38 años que padece leucemia, fue uno de los primeros en recibir permiso para recibir tratamiento en Egipto.

«En Gaza no hay tratamiento, no hay vida», confiesa. Dice sentirse «muy feliz de poder recibir por fin el tratamiento», pero triste por tener que dejar a sus seres queridos en Gaza, donde «la situación es catastrófica».

Para otros, que se fueron a Egipto antes del cierre de la frontera, esta reapertura significa el regreso a Gaza.

«Mi madre terminó su tratamiento y esperamos que regrese de Egipto. Para mí, es un día de alegría. Voy a abrazar a mi madre», cuenta Abdel Rahim Mohamed, un hombre de 30 años que vive en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

El ejército israelí tomó el control en mayo de 2024 del lado palestino del cruce fronterizo, que permaneció cerrado desde entonces, excepto por una breve reapertura a principios de 2025.

Este lunes por la mañana un funcionario israelí anunció la reapertura de la frontera en ambas direcciones para los residentes, pero bajo restricciones, tras la llegada de la misión de vigilancia europea EUBAM Rafah.

La ONU y las organizaciones humanitarias reclamaban la apertura de la frontera pero por el momento permanecerá cerrada a la entrada de ayuda internacional en el territorio palestino en ruinas.

El director del principal hospital de Gaza, Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, calcula que actualmente hay en el territorio «20.000 pacientes, incluidos 4.500 niños, que necesitan atención urgente».

Las autoridades israelíes condicionaron los cruces a la obtención de «una autorización de seguridad previa», en coordinación con Egipto y bajo la supervisión de la misión europea en Rafah.

Los palestinos que deseen regresar a Gaza podrán llevar una cantidad limitada de equipaje, sin objetos metálicos ni electrónicos, y con cantidades limitadas de medicamentos, según la embajada palestina en El Cairo.

El emisario especial estadounidense, Steve Witkoff, se reunirá el martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó este lunes un alto funcionario israelí.

Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunieron con Netanyahu el 24 de enero y según reportes, lo presionaron para la reapertura del cruce de Rafah.

