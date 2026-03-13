Los productores de crudo del Golfo han perdido 15.100 millones de dólares por la guerra

Londres, 13 mar (EFE).- Los productores de petróleo del Golfo Pérsico han perdido más de 15.000 millones de dólares en ingresos energéticos desde el comienzo de la guerra en Irán, debido a que millones de barriles de crudo han quedado atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, según un estudio que recoge este viernes el diario Financial Times (FT).

Se estima que por el estrecho pasan a diario unos 1.200 millones de dólares de petróleo, productos refinados y gas natural licuado, según los precios y volúmenes promedio del año pasado.

El estrecho de Ormuz es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, ya que conecta a los mayores productores del golfo Pérsico -como Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos- con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Desde que Israel y Estados Unidos empezaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, el tráfico a través de esta ruta ha quedado prácticamente paralizado por los ataques iraníes a buques y el aviso del régimen de Teherán de que lo mantendrá bloqueado.

Arabia Saudí e Irak, los más perjudicados

Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo, ha sido el más perjudicado por la crisis, ya que se estima que el país ha perdido 4.500 millones de dólares desde el comienzo de la guerra, dice el FT.

Según la firma de análisis energético Wood Mackenzie, se estima que el país ha perdido 4.500 millones de dólares desde el inicio de la guerra, aunque tiene previsto paliar estas pérdidas con un aumento de sus exportaciones desde puertos del Mar Rojo (oeste del país) en los próximos días.

Asimismo, Peter Martin, director económico de Wood Mackenzie, afirmó al FT que Irak es otro de los grandes perjudicados, porque depende de la producción de petróleo para el 90 % de sus ingresos gubernamentales.

«Kuwait y Catar también están muy expuestos, pero ambos pueden recurrir a grandes fondos soberanos para amortiguar el impacto a corto plazo», añadió.

Según Kpler, otra firma de análisis, al menos 10.700 millones de dólares en cargamentos de crudo y productos refinados permanecen varados en las cercanías de Ormuz, cargados, pero sin poder llegar a sus destinos.

Algunos de los cargamentos ya se habían vendido bajo contratos a largo plazo antes del conflicto armado, lo que significa que aún podrían generar ingresos, dependiendo del plazo de pago, que suele ser de 15 a 30 días después de la carga, de acuerdo con Kpler.

FT, que cita fuentes de la compañía de análisis Kayrros, añade que Arabia Saudí almacena petróleo en instalaciones en el extranjero, por lo que podría seguir abasteciendo a sus clientes durante un tiempo, beneficiándose al mismo tiempo de precios más altos que podrían compensar parcialmente la pérdida de ingresos por exportación.

La guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo, que rondan los 100 dólares el barril.

El pasado lunes, el petróleo llegó a cotizar a 119,50 dólares el barril, aunque en los días siguientes bajó, pero sigue sometido a fuertes fluctuaciones. EFE

