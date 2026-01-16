Los profesionales franceses del arte del sector privado se unen para defender su interés

2 minutos

París, 16 ene (EFE).- Los profesionales del arte del sector privado en Francia han decidido unirse en una organización para defender sus intereses ante las administraciones pero también con vistas a la proyección de su imagen en el exterior, conscientes de que son una marca del país.

El presidente de la nueva Federación de los Actores del Mercado del Arte (FAM’Art), Nicholas Moufflet, explicó este viernes, en su puesta de largo ante la prensa que las dos principales líneas de acción serán la comunicación para darse a conocer y los aspectos reglamentarios, que incluyen en particular cuestiones de su régimen fiscal, cuestiones jurídicas o aduaneras.

Al acto acudió para darles su apoyo la senadora por París Catherine Dumas, del partido conservador Los Republicanos, que consideró muy necesaria la iniciativa, teniendo en cuenta en particular que la cultura es uno de los principales activos para la proyección de Francia en el extranjero.

Los vicepresidentes de esta federación que pretende sobre todo erigirse en interlocutor de los poderes públicos son el responsable de la Asociación Cultural de Buquinistas de París, Jérôme Callais, y el galerista y presidente del Sindicato Nacional de Anticuarios, Mathias Ary Jan.

Entre sus miembros hay sobre todo diferentes organizaciones profesionales de estampas, de dibujo, de negociantes y expertos en filatelia o numismática, pero también responsables de lugares icónicos del arte en particular en París, como los buquinistas, la Rive Gauche, el mercado de las pulgas de Saint Ouen o el barrio Drouot, donde se concentra el sector de los anticuarios.

La FAM’Art recuerda que Francia es el cuarto país en importancia con una cuota del 7 % en un mercado mundial del arte que representa 65.000 millones de dólares. EFE

