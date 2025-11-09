Los Pumas UNAM vencen al Cruz Azul y se mantienen con vida en el Apertura

Puebla (México), 8 nov (EFE).- Los Pumas UNAM dieron una muestra de pundonor este sábado para sacudirse una desventaja, derrotar por 2-3 al favorito Cruz Azul y mantenerse vivos en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Jorge Ruvalcaba, el colombiano Álvaro Angulo y Alan Medina convirtieron por los universitarios, luego de que el uruguayo Gabriel Fernández anotó dos veces por los Azules.

Los Pumas salieron en busca de goles y en el minuto 5 tomaron ventaja con un remate de derecha de Ruvalcaba a pase de Angulo.

Cruz Azul tomó el control de la pelota y en el 14 empató con un cabezazo de Fernández, a pase de Jorge Sánchez.

Ante un rival desordenado, los Azules fueron por más y en el 19 tomaron ventaja con una diana de Fernández, de zurda con asistencia de Carlos Rodríguez.

En el 45 el panameño Adalberto Carrasquilla entró con violencia y le lesionó la tibia al guardameta colombiano Kevin Mier, quien salió del partido y se someterá a estudios para descartar una fractura.

Pumas salió con líneas adelantadas a la segunda mitad ante un Cruz Azul tímido, que en el 66 quedó con un hombre menos en la cancha por la expulsión del argentino Lorenzo Faravelli.

Desdibujado, sin carácter, el Cruz Azul fue superado por unos Pumas que en el 80 empataron con un penalti de Angulo, el 2-2 y en el 85 ganaron con un cabezazo de Medina.

La victoria confirmó a los universitarios en el décimo lugar, lo cual le permitirá jugar la reclasificación y dejó a Cruz Azul en el tercero con 35 puntos, dos menos que el líder Toluca y uno abajo del Tigres UANL. Completaron la sexteta de clasificados directos a cuartos de final, América, Monterrey y Guadalajara.

Este domingo el Pachuca visitará al Santos Laguna en el cierre de la fase regular. EFE

