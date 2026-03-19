Los reguladores de EEUU publican propuestas para flexibilizar normas bancarias

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Los reguladores financieros de Estados Unidos publicaron este jueves propuestas para flexibilizar algunas de las normas de capital previstas para los bancos y aplicar parcialmente un conjunto de estándares internacionales.

Esta última medida se suma a otros esfuerzos realizados bajo la administración del presidente Donald Trump para ajustar las normas bancarias de formas que, según temen los críticos, podrían afectar la capacidad de identificar o resistir una crisis.

En términos generales, las propuestas reducirían ligeramente los requisitos de capital para los bancos de mayor tamaño.

Uno de los planes difundidos tiene como objetivo simplificar la forma en que los grandes bancos calculan su cumplimiento de los requisitos de capital, mientras que otro sugiere cambios en el recargo de capital que se aplica a los bancos más grandes y complejos.

La medida apunta a «modernizar los requisitos de capital bancario que constituyen el fundamento del marco regulatorio» estadounidense, explicó Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, en declaraciones preparadas para una reunión de la junta de reguladores este jueves.

«La propuesta incluye desviaciones modestas con respecto al acuerdo de Basilea de 2017», señaló en sus comentarios.

Bowman aludía a lo que se conoce como el marco normativo «Basilea III», cuyo objetivo fue reforzar la estabilidad del sistema bancario y que surgió como respuesta a la crisis financiera de 2007-2008.

«Muchas de estas desviaciones tienen solo un efecto menor sobre el capital, pero están diseñadas para abordar cuestiones de implementación específicas de Estados Unidos», afirmó.

Sin embargo, el gobernador de la Fed Michael Barr —predecesor de Bowman en el cargo de vicepresidente de Supervisión—, argumentó en un comunicado por separado que las «reducciones significativas en los requisitos de capital son innecesarias y poco prudentes».

«Las propuestas presentadas hoy, de ser adoptadas, perjudicarían la resiliencia de los bancos y del sistema financiero estadounidense», advirtió.

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