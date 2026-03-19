Los restos de la escritora De la Torre serán inhumados en España tras llegar de México

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Santander (España), 19 mar (EFE).- Los restos de la escritora y periodista española Matilde de la Torre serán inhumados en su Cabezón de la Sal (Cantabria, norte de España) natal este sábado, tras haber sido exhumados recientemente en México, donde falleció en el exilio.

El evento, tendrá lugar en el cementerio de Cabezón de la Sal, con motivo del 80 aniversario de su muerte, para el que también se ha presentado un sello con la imagen de Matilde de la Torre que Correos distribuirá como homenaje a la que fue diputada durante la Segunda República (1933-1939) y como parte de la serie ‘Mujeres en la política’, del servicio de mensajería postal.

Este sello tiene como imagen el cuadro que se pintó de la escritora cuando accedió al cargo de diputada en las Cortes en 1933.

Matilde de la Torre, que nació en 1884 en Cabezón de la Sal, comenzó su carrera como escritora en 1917 con ‘Jardín de las Damas Curiosas’ y, tras sucesivas publicaciones, ensayos y artículos en prensa, fue mostrando su compromiso social y político y su defensa de los derechos de las mujeres.

Además, fue una de las únicas cinco mujeres diputadas durante la República y directora general de Comercio.

Recientemente, sus restos fueron exhumados del Panteón de los Españoles, en Ciudad de México, y han regresado a Cantabria para ser inhumados en Cabezón de la Sal, como la escritora deseó, para «descansar en paz en su pueblo». EFE

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